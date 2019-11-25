İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla 30 bin İstanbullu lisans öğrencisine yıllık burs yardımında bulunacak. Söz konusu burslar için başvuru süreci tamamlandı. Gözler şimdi İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağında. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İBB, 30 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımında bulunacak. Başvuruların bitmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, başvuru sonuçlarına ilişkin tarih bilgisi verildi. İşte, İBB burs başvuru sonuçları hakkında ayrıntılar...
İBB'DEN AÇIKLAMA
Sevgili öğrenciler,
Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi.
Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.
Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 27 Kasım Çarşamba günü ilan edeceğiz ve ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapacağız.
Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur.
Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim.
Ekrem İMAMOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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