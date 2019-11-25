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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla 30 bin İstanbullu lisans öğrencisine yıllık burs yardımında bulunacak. Söz konusu burslar için başvuru süreci tamamlandı. Gözler şimdi İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağında. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB, 30 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımında bulunacak. Başvuruların bitmesinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan, başvuru sonuçlarına ilişkin tarih bilgisi verildi. İşte, İBB burs başvuru sonuçları hakkında ayrıntılar...

İBB'DEN AÇIKLAMA

Sevgili öğrenciler,

Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi.

Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 27 Kasım Çarşamba günü ilan edeceğiz ve ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapacağız.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur.

Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim.

Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

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