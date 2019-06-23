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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.06.2019 - 20:37, Son Güncelleme:

İBB başkanlık seçiminde Beyoğlu'nda kim kazandı?

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İBB başkanlık seçiminde Beyoğlu'nda kim kazandı?

İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, yeniden sandık başına giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını kullandı. Beyoğlu'nda ikamet eden vatandaşlar da ilçelerinde hangi partinin adayının önde olduğunu merak ediyor. Peki, şu ana kadarki sonuçlara göre, İBB seçiminde Beyoğlu'nda kim önde?

Yenilenen İBB seçimlerinde Beyoğlu ilçesi seçim sonuçları, ilçede yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. YSK’nın açıkladığı resmi verilere göre 23 Haziran seçiminde Beyoğlu ilçesinde kimin önde olduğunu merak eden vatandaşlar, araştırmalarını sürdürüyor. İşte, şu ana kadar açıklanan verilere göre Beyoğlu seçim sonuçları ve partilerin aldığı oy oranları...

İstanbul seçmeni 5 yıl boyunca görev yapacak başkanını seçmek için 23 Haziran'da sandığa gitti. Sonucu en çok merak edilen yerlerden biri de Beyoğlu oldu. 20:35'e kadar yayınlanan verilere göre Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 47.67 Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 51.42 oy aldı.

 

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