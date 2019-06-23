İBB başkanlık seçiminde Bakırköy'de kim önde?
İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, yeniden sandık başına giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını kullandı. Bakırköy'de ikamet eden vatandaşlar da ilçelerinde hangi partinin adayının önde olduğunu merak ediyor. Peki, şu ana kadarki sonuçlara göre, İBB seçiminde Bakırköy'de kim önde?
Yenilenen İBB seçimlerinde Bakırköy ilçesi seçim sonuçları, ilçede yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. YSK’nın açıkladığı resmi verilere göre 23 Haziran seçiminde Bakırköy ilçesinde kimin önde olduğunu merak eden vatandaşlar, araştırmalarını sürdürüyor. İşte, şu ana kadar açıklanan verilere göre Bakırköy seçim sonuçları ve partilerin aldığı oy oranları...
İstanbul seçmeni 5 yıl boyunca görev yapacak başkanını seçmek için 23 Haziran'da sandığa gitti. Sonucu en çok merak edilen yerlerden biri de Bakırköy oldu. 20:05'e kadar yayınlanan verilere göre Bakırköy'de Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 20.16 Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 79.25 oy aldı.
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