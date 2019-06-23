İBB başkanlık seçiminde Avcılar'da kim önde?
İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, yeniden sandık başına giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını kullandı. Avcılar'da ikamet eden vatandaşlar da ilçelerinde hangi partinin adayının önde olduğunu merak ediyor. Peki, şu ana kadarki sonuçlara göre, İBB seçiminde Avcılar'da kim önde?
Yenilenen İBB seçimlerinde Acılar ilçesi seçim sonuçları, ilçede yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. YSK’nın açıkladığı resmi verilere göre 23 Haziran seçiminde Avcılar ilçesinde kimin önde olduğunu merak eden vatandaşlar, araştırmalarını sürdürüyor. İşte, şu ana kadar açıklanan verilere göre Avcılar seçim sonuçları ve partilerin aldığı oy oranları...
İstanbul seçmeni 5 yıl boyunca görev yapacak başkanını seçmek için 23 Haziran'da sandığa gitti. Sonucu en çok merak edilen yerlerden biri de Avcılar oldu. 19:55'e kadar yayınlanan verilere göre Avcılar'da Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 37.38%, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 62% oy aldı.
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