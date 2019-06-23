İBB başkanlık seçiminde Adalar'da kim önde?
İstanbul'daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, yeniden sandık başına giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oylarını kullandı. Adalar'da ikamet eden vatandaşlar da ilçelerinde hangi partinin adayının önde olduğunu merak ediyor. Peki, şu ana kadarki sonuçlara göre, İBB seçiminde Adalar'da kim önde?
Yenilenen İBB seçimlerinde Adalar ilçesi seçim sonuçları, ilçede yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. YSK’nın açıkladığı resmi verilere göre 23 Haziran seçiminde Adalar ilçesinde kimin önde olduğunu merak eden vatandaşlar, araştırmalarını sürdürüyor. İşte, şu ana kadar açıklanan verilere göre Adalar seçim sonuçları ve partilerin aldığı oy oranları...
İstanbul seçmeni 5 yıl boyunca görev yapacak başkanını seçmek için 23 Haziran'da sandığa gitti. Sonucu en çok merak edilen yerlerden biri de Adalar oldu. 19:45 itibariyle yayınlanan verilere göre Adalar'da Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 28.62% Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu 70.92% oy aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle