Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı
İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, görevine başladı.
İçişleri Bakanlığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediyenin Saraçhane'deki binasına geldi.
Vali Yerlikaya'yı bina girişinde, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, AK Parti İBB Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ve İBB bürokratları karşıladı.
Herhangi bir açıklama yapmayan Yerlikaya, başkanlık makamına geçti.
İBB’DEN AÇIKLAMA YAPILDI
İBB’den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı" denildi.
Açıklamada şöyle devam etti:
"Yüksek Seçim Kurulu’nun 06 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı aldı. Karar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Yerlikaya, 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak seçimlere kadar yürüteceği İBB Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı. Başkanlık makamında yetkililerle bir süre sohbet eden Vali Yerlikaya, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçime kadar İstanbullulara hizmet etmek için gereken gayretin gösterileceğine inandığını bildirerek, bütün belediye personeline çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi"
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