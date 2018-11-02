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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

İBB Başkanı’ndan Ümraniye’deki göçükle ilgili önemli açıklamalar

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ÜMRANİYE'DE metro inşaat sahasının da olduğu caddede meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan göçükle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’dan açıklama geldi. Başkan Uysal açıklamasında "Yeni sulamadan veya alttaki değişikliklerden kaynaklanarak su girmesi veya erime sürecinin tamamlanmasıyla boşluklar oluşabiliyor. Güvenlik kulübesinin aniden çökmesi bu ihtimali güçlendiriyor. Ağır ağır çökse, güvenlik kulübelerindeki arkadaşlarımız dışarı çıkabilirdi. Ama çok hızlı olmuş ki, boşluk ihtimalini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Uysal’ın Ümraniye’deki çökme ile ilgili açıklaması:

Bu alanda göçük meydana gelmiş. Onun öncesinde bir hareketlilik yok. Bunun ayrıntıları teknik incelemeden sonra çıkacak. Baktığımızda öncesinde bir hareketlilik yok. Tünel yapılmış, bitmiş. Değişik sebepleri olabilir. bunların içinde, buradaki tünelle üst kot arası 17 metre. Bu 17 metre arasında ayrı boşluk olabilir. Bunun incelemeleri yapıldıktan sonra açıklanacaktır.

Dinamit patlatacak bir durum söz konusu değil. Şu anda tünel bitmiş, makas genişletme çalışması var. Gördüğünüz gibi buradaki istasyon alanının hemen bitirişindeki bir alan.

İçerisinden kaçma imkanı dahi olmayan bir hareketlilik olmuş. Bunun sebebine bakılıyor. Alttaki boşluktan olabilir, zeminin hareketinden kaynaklı olabilir.

Ben gece 02,30 civarlarında haberdar oldum. O saatten sonra bütün ekibimiz seferber oldu. Çalışmaya devam ediyorlar. İki kardeşimiz vefat etti.

Bugüne kadar metro inşaatlarında ölümlü bir göçük olmamıştı. Ola ki daha öncesinden yerleştirilen sensörlerde arıza vesaire, ihmal varsa; ihmali olanlarla ilgili gerekli işlem yapılacaktır.

Bu kadar ani hareketliliğin de sebebinin ortaya çıkarılması gerekiyor.

Bir kardeşimizin cenazesine ulaşıldı, diğerine ulaşılmak üzere. Ailelerin acılarını paylaşıyoruz, yanlarındayız. Geçmiş olsun diyorum.

Ümraniye'den üzücü haber... İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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TAHLİYE EDİLEN BİNALAR...

Binalarda teknik sıkıntı var ise, akşama kadar bu durum belli olacak. Teknik olarak sıkıntı varsa boşaltılacak. Ama ön bulgulara göre sıkıntı yok.

Bu binalar boşaltılacak denilirse, zaten İstanbul'da zaman zaman bu durumlar yaşandığı zaman tedbirimizi alıyoruz.

Burada ani bir göçük oldu ve hemen istasyonun bitişiğinde. Şu an 290 kmlik metro inşaatı devam ediyor. Bütün tedbirler alınmış vaziyette. Sensörlerle tedbirler alınmış vaziyette. İnsanlarımız tedirgin olmasın, rahat olsun.

4-5 yıl önce yapılmış zemin etüdü. Bazı zeminlerde bulunan kalker taşı dediğimiz suda eriyen şeyler oluşabiliyor. Öncesinde boşluk olmamakla birlikte, yeni sulamadan veya alttaki değişikliklerden kaynaklanarak su girmesi veya erime sürecinin tamamlanmasıyla boşluklar oluşabiliyor.

Güvenlik kulübesinin aniden çökmesi bu ihtimali güçlendiriyor. Ağır ağır çökse, güvenlik kulübelerindeki arkadaşlarımız dışarı çıkabilirdi. Ama çok hızlı olmuş ki, boşluk ihtimalini güçlendiriyor. Yaklaşık 1,5 sene önce tünel, hepsi bitmiş. Büyük bir ihtimal sonradan oluşan ara boşluktan kaynaklanan bir sıkıntı var. Teknik incelemenin ardından ortaya çıkacak.

BİR AÇIKLAMA DA ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI CAN’DAN GELDİ

Göçükle ilgili bir açıklama da Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’dan geldi.

Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda gece saatlerinde meydana gelen çökmeyle ilgili açıklama yapan Ümraniye Belediye Başkanı Can şunları söyledi:

 “Üsküdar-Çekmeköy metromuz geçtiğimiz günlerde açıldı ve bu hatta dikey olarak bağlanan Kadıköy-Kartal metro hatları var. Bununla beraber Dudullu hattı da çalışması aşamasında. Parseller durak istasyon çalışmasının depoya giden bölümünün başlangıcında hangi şartlarda nasıl oluştuğunu henüz bilmediğimiz bir göçük meydana geldi. 2 kişi vefat etti. Ben ailelerine baş sağlığı diliyorum. Arzu edilmeyen bir şey ama bu hizmeti yaparken böyle şeyler olabiliyor. Detaylı açıklamayı metro inşaatını yapan firma verecektir.”

 

 

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