İBB Başkanı'ndan metro açıklaması... O tarihi işaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl sonu itibarıyla Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunu bitireceklerini belirterek, "Mahmutbey'den Halkalı'ya olan metromuzun da inşaatı devam ediyor. Hat tamamlandığında buradan Mecidiyeköy'e 25-30 dakikada gidebileceksiniz" ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Uysal, Küçükçekmecelilerle iftarda buluştu. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in ev sahipliğinde Halkalı Kapalı Semt Pazarı binasında gerçekleşen iftarda AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da yer aldı. Küçükçekmecelilerle birlikte iftar yapan Uysal, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Uysal programda yaptığı konuşmada, İstanbulluların ve tüm İslam aleminin sağlıklı bir şekilde oruç tutup bayrama sevdikleriyle huzur içinde girmelerini diledi. Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanların barış ve huzur içinde oruçlarını tutamadıklarını, en son cuma günü Kudüs için miting yapıldığını hatırlatan Uysal, "Suriye'deki, Irak'taki ve Filistin'deki Müslümanların halini görüyorsunuz. Dua edelim de bütün Müslümanlar bizim imkanlarımıza kavuşsun. Biz güçlü olalım ki, oralardaki zulüm bir an önce son bulsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin." ifadelerini kullandı.



Geçmişte Küçükçekmece'de AK Parti İlçe Başkanlığı yaptığını dile getiren Uysal, Halkalı ve Küçükçekmece'nin o günlerdeki durumunu ve ulaşım sorununu iyi bildiğini belirtti. Uysal, 9,7 kilometrelik Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı'nın yapımına başlandığını ve kısa zamanda bitirmek için çalıştıklarını vurguladı. Uysal, şu bilgileri verdi:



'3 YIL İÇİNDE BİTECEK'



"Bu yıl sonu itibariyle inşallah Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunu bitireceğiz. Mahmutbey'den Halkalı’ya olan metromuzun da inşaatı devam ediyor. Hat tamamlandığında buradan Mecidiyeköy'e 25-30 dakikada gidebileceksiniz. Halkalı - Gebze Marmaray Yüzeysel Metro Hattı da yıl sonu itibariyle bitiyor. Açıldığında havalimanından Halkalı'ya doğru ulaşım çok daha kolay olacak. Yine Bahçeşehir metro hattının da ihalesi yapıldı, 3 yıl içinde bitecek."



Halkalı'dan 3. Havalimanı'na gidecek metro hattının da tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın geleceği durumdan bahseden Uysal, "Buradan Bahçeşehir'e gidecek hat var. Halkalı’dan 3. Havalimanına giden hat var. Sefaköy'den Başakşehir'e giden havarayı metroya dönüştürüyoruz. Atatürk Havalimanı'ndan Halkalı var. Bir de Beylikdüzü'ne geçen metromuz var. Yani, şu anda yapılan 2 metro hattı var. 2 tane de ihale hazırlığı içinde olduğumuz metro hattı var. Planladığımız 2 tane daha metro hattı var. Buradan toplam 6 metro hattı geçecek." değerlendirmesinde bulundu.



Göreve geldiklerinde metroların kısa zamanda bitirilmesi için müteahhitlerle görüşmeler yaptıklarını ve söz aldıklarını hatırlatan Uysal, "Yeni dönemde planladığımız metro hatları tamamlandığında İstanbul en rahat ulaşım imkanı olan şehirlerden biri olacak. Hizmetlerimizin devam etmesi adına 24 Haziran'da desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Uysal, iftar sonrasında Temel Karadeniz ile Küçükçekmece'deki Koçak ailesini evinde ziyaret etti, babaları vefat eden kız çocuklarıyla görüştü.