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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özgür Deniz KAYA-Gökhan Çelik/ DHA
27.09.2018 - 13:40, Son Güncelleme:

İBB Başkanı Uysal açıkladı! Yanlış park eden yandı…

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Bakırköy'deki Ulaşım Yönetim Merkezi'nin (UYM) tanıtım toplantısında, yanlış parklanmalar konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüşmelerin yapıldığını söyledi. Uysal, "Büyük bir ihtimal, şu anda o görüşmeler çerçevesinde, yanlış parklanmaların çekilmesi konusunda da İBB olarak hızlı, aktif, o problemi çözücü adımlar atılmış olacak. Önemli bir rahatlama olacak" dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, belediyenin Bakırköy Ek Hizmet binasında bulunan Ulaşım Yönetim Merkezi'nin tanıtım toplantısında, yanlış parklanmaların İstanbul'un trafiğinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirterek, "İstanbul'da, İçişleri Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde, yanlış parklanmalarla mücadele, biz şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü trafik polislerince organize edilen, yanlış parklanmalardaki araçların çekici aracılığıyla kaldırılması işlemini de bu merkezden takip edilebilecek bir sistemle, İBB Zabıta ekiplerince de ortak bir çalışmayla bu şekliyle, yanlış parklanmalardan kaynaklı trafik sıkışıklığına da müdahaleyle ilgili bir çalışmamız var. Görüşmelerimizi yaptık. Büyük bir ihtimal, şu anda o görüşmeler çerçevesinde, yanlış parklanmaların çekilmesi konusunda da İBB olarak hızlı, aktif, o problemi çözücü adımlar atılmış olacak. Önemli bir rahatlama olacak" dedi.

ÇALIŞMALAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÖNEMİNDE BAŞLADI

UYM'nin kuruluşunun 1997 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde başladığını bahseden Uysal,  şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 1997 yılında İstanbul'da ilk defa Taksim ve çevresi, İstiklal Caddesi bölgesinde 6 kamerayla kurulmuş olan ve merkezden oradaki 'hareketliliği, trafiği takip edelim' diye kurulmuş olan bir sistem, bugün toplamda bin 300'ün üzerinde kamerayla takip edilen, İstanbul trafiğinde yaklaşık 3,5 milyon araç trafiği, aynı zamanda toplu ulaşım araçlarının trafiği ve yaya trafiğini anlık takip edilebilen  bir sisteme dönüşmüş vaziyette.  Otobüslerin yolcu sayısı, yoğunluğu, duraklardaki fazla yolcu oluşu ve az sayıdaki seferlerin artırılarak o yolcunun gitmesi gereken yere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ve trafiğe önemli rahatlama getirecek. İnşallah bu yönetim merkezinden yapılan çalışmalarla İstanbul'da trafik daha rahatlayacak. İstanbul'da trafik problemleri daha çabuk çözüm bulacak. Sadece İstanbul'da değil Türkiye'de de burada yapılan çalışmalar örnek alınarak, birçok problemin çözümleri bulunacak" dedi. UBER-taksici tartışmalarına değinen Uysal,  iTaksi modelinin  güvenilir bir model olduğunu söyledi.

İBB Başkanı Uysal açıkladı Yanlış park eden yandı…

ŞOFÖRLER VE YOLCULAR KAYIT ALTINDA

Otobüslerde ve minibüslerde kamera sistemi olduğunu belirten Uysal, "Gerek minibüslerin içerisindeki yolcuların hareketlerinin, tavırlarının takibi, aynı zamanda şoförlerin takibi... Sadece sözleri, davranışları değil aynı zamanda sağlıklı olup olmadıklarını da takibi yapılabilen bir sistem. Herhangi bir tartışma olduğu zaman da direkt kamera sistemi üzerinden de eğer yolcunun şikayeti varsa onu incelemek, şoförün yolcudan bir şikayeti varsa onları kayıtlar üzerinden takip etme imkanı ortaya çıkmış oluyor" dedi.

5 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Okul servislerinin kamu hizmeti olduğunun altını çizen Uysal, "O aracın hangi özelliklere sahip olduğu, şoförün kim olduğu, UKOME tarafından belirlenmiş servis ücretini sistem üzerinden hesaplayabilme imkanı tanıyan bir yazılım ve velilerin takip edebileceği bir sistem. tuhim.ibb.gov.tr adresine giren herkes, öğrencisinin hangi servise götürmek istiyorsa o şoför kimliğine, ayrıca bulunduğu noktadan,yani ne kadar servis ücreti ödediğini öğrendiği bir sistem. 1 Eylül'den itibaren 5 milyon ziyaretçi girmiş. Tahmin ediyorum ki, İstanbul'daki tüm öğrenci velileri girmiş. 3 milyon 200 öğrencimiz varsa, 5 milyon ziyaretçi girmiş" diye konuştu.

İBB YOL GÖSTEREN TÜM TÜRKİYE'DE KULLANILACAK

Mevlüt Uysal, Marmara bölgesindeki 11 şehirde anlık trafik akışının izlenebildiği "İBB Yol Gösteren" adlı navigasyon uygulamasının, yakında tüm Türkiye'de kullanılacağını da sözlerine ekledi. 

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