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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.10.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan önemli açıklamalar

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, millet bahçeleriyle ilgili bilgi vererek, "Ataköy'deki Baruthane yeri vardı. TOKİ'den devr aldık. Bir ay içerisinde milletin kullanımına açık hale gelecek" dedi. Uysal, ''Yerel seçimde aday olacak mısınız?'' sorusuna ise '''Bir görevi ısrarla hiç talep etmedim. Görev verilirse en iyi şekilde yapma gayretinde olacağız'' yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlıyor.

Uysal'a yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

Metro ulaşımında hizmete girmeye en yakın hat Çekmeköy-Üsküdar hattı. Vatmansız bir hat. Ne zaman hizmete giriyor bu hat?

İstanbul'un önemli ulaşım sorunlarını çözecek raylı sistem şu ana kadar yapılanlar var inşaatı devam edenler var. Daha öncesinden Üsküdar Ümraniye metrosunu açtık şu anda Çekmeköy şu anda yapımı bitti testleri bitti. Sertifikasyon işlemi bitmek üzere o geldiği anda açmayı planlıyoruz. Şu anda İstanbul'da yaklaşık bizim 294 kilometre metro inşaatımız var. Dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız. Mevcut olarak en fazla metro inşaatı olan şehir konumundayız yer altında 25 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık 18 hatta metro inşaatı var. 2021'e kadar devam edecekler var. İstanbul'un uzunluk yaklaşık Gebze'den girdiğimiz zaman Silivri'den çıktığımız zaman 120 kilometre civarında.

Kabataş projesinde değişiklikler var. İnşaat devam ediyor. Kabataş ne olacak?

Kabataş aslında transfer merkezi olarak planlanmış bir yer. Şu anda denizdeki yapılar bitti. 2019 baişı itibariyle vatandaşımız hizmet almaya başlayacak. Marti figürü çok tartışıldı. Yolcu salonları martı figürü ile biraz daha ebatları büyüyor. Kabataş'ta Martı Projesi iptal değil, martı figürü iptal yolun yer altına alınması iptal.

Alt yapı meselesi var. Sebep biraz iklim değişikliği. Büyükşehir yeni iklim koşulları karşısında neler planlıyor ve neler yapıyor ?

Ani yağışlarla yeniden oluşan riskler ortaya çıkıyor. Ani yağış olabilecek yerleri kontrol altında tutuyoruz.

Kentsel dönüşüm...

Kentsel dönüşüm deyince İstanbul akla gelir. Uzlaşma noktası bulunarak adım atılmalı. Yaklaşık 1,5 milyon yapı var İstanbul'da. Bütün ilçe belediye başkanlarımızla konuştuk ne yapılabilir? Geçmişte iyi niyetli olarak imar artışı vererek vatandaş kendi kendine bu işi çözsün denilmiş. En tipik örneği Fikirtepe. İmar artışı yapmadık maliyeti nasıl karşılayacağız? Vatandaşı bir yerden başka bir yere götürdüğümüz zaman bundan memnun olmuyor. Orada bir ömrü var hatırası var. 2018'de bütçemizden 1 milyar lira ayırdık. 100 metrekare dairesi varsa 80 metrekare daire vereceğiz.

Yerel seçimde aday olacak mısınız?

Bir görevi ısrarla hiç talep etmedim. Görev verilirse en iyi şekilde yapma gayretinde olacağız. İstanbul halkının benimle ilgili düşüncesi önemli faktör olacak.

Marmara Denizi ile ilgili hassasiyetiniz gözlendi. Kirli su temizledikten sonra denize bırakılıyor. Gemilerin günlük olarak uçakla takibini yaptırıyoruz. Derelerden gelen sular kontrol ediliyor havadan.

Çevrede kentin yeşillendirilmesi konusunu sormadan edemeyeceğiz...

Yeşile ihtiyacımız var. Bizim şu anda belirli noktalarda da parklar yeşil alanlar üretme ihtiyacımız ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız Millet Bahçesi dedi. Ataköy'deki Baruthane yeri vardı. TOKİ'den devr aldık. Bir ay içerisinde milletin kullanımına açık hale gelecek. Dünyanın en değerli arazisi (Atatürk Havalimanı) Millet Bahçeli oluyor. 11 bin dönüm. Millet Bahçeli ile bütünleşebilen şeyler olacak orada. Şişli'deki İSKİ binası bölgesini yaklaşık 20 bin metrekare parka dönüştürdük.

 

 

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