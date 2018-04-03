Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ä°stanbulâ€™a dikilen lalelerin maliyetini aÃ§Ä±kladÄ±

Uysal, "Ä°stanbulâ€™un gÃ¼zelliklerini ortaya Ã§Ä±karan Ã§iÃ§eklerimizle ilgili de 1-30 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda Ã§iÃ§ek festivalimiz olacak" diye konuÅŸtu.



Ä°stanbulâ€™da 1-30 Nisan tarihleri arasÄ±nda "Åžimdi Lale Mevsimi" sloganÄ±yla dÃ¼zenlenen 13â€™Ã¼ncÃ¼ Lale Festivali baÅŸladÄ±. Emirgan Korusuâ€™nda yapÄ±lan aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°BB BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal ve Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.



UYSAL: LALE Ã‡EÅžÄ°TLERÄ° AZALDI



Lalenin dÃ¼nyada Ä°stanbul ile Ã¶zdeÅŸleÅŸmiÅŸ bir bitki tÃ¼rÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ä°BB BaÅŸkanÄ± Uysal, "Ä°stanbulâ€™da 1750â€™lerde toplamda bin 588 lale Ã§eÅŸidi tespit edildiÄŸi sÃ¶ylenir. Åžu anda Ä°stanbulâ€™da ekimini yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yaklaÅŸÄ±k 125 Ã§eÅŸit var. Onda birden bile daha az. Tabii en azÄ±ndan bunu tekrar gÃ¼ndeme almak, bÃ¼tÃ¼n lale Ã§eÅŸitlerine hayat buldurmak adÄ±na Ä°stanbulâ€™da sadece lale festivali deÄŸil, lale vakfÄ±mÄ±z var. Onun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± var. Bunun devamÄ± inÅŸallah gelecek" dedi.





MAYIS AYINDA Ã‡Ä°Ã‡EK FESTÄ°VALÄ° YAPILACAK



Lale festivalinin ardÄ±ndan Ä°stanbulâ€™un balkonlarÄ±nda Ã§iÃ§ekler olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Uysal, "Ä°nÅŸallah kaybolan, Ä°stanbulâ€™un gÃ¼zelliklerini ortaya Ã§Ä±karan Ã§iÃ§eklerimizle ilgili de 1-30 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda Ã§iÃ§ek festivalimiz olacak. Ã‡iÃ§ek festivalimizin inÅŸallah bu sene baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z. Lale ile birlikte Ã§evre, park, peyzaj Ã§ok gÃ¼zel ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Lalenin dÄ±ÅŸÄ±nda da parklarÄ±mÄ±za, yollarÄ±mÄ±za, yol kenarlarÄ±mÄ±za Ã§ok gÃ¼zel Ã§iÃ§eklerimiz var. Eskiden olduÄŸu gibi, Ä°stanbul evlerinde olduÄŸu gibi yollarda deÄŸil evlerin balkonlarÄ±na da Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istiyoruz. 1 MayÄ±sâ€™tan itibaren her sene Ã§iÃ§ek festivali yapÄ±p, inÅŸallah istiyoruz ki bÃ¼tÃ¼n balkonlarda Ã§iÃ§ekler olsun" dedi.



LALE FESTÄ°VALÄ° Ä°Ã‡Ä°N 10,5 MÄ°LYON TL HARCANDI



Ä°BB BaÅŸkanÄ± Uysal, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"Biz 1-30 nisan arasÄ±ndaki lale festivalinde bu Emirgan ParkÄ±â€™na yaklaÅŸÄ±k 3,5 milyon adet lale ekilmiÅŸ vaziyette. Toplam Ä°stanbul geneline 30 milyon adet. Daha Ã¶nceleri TÃ¼rkiyeâ€™de yeteri kadar Ã¼retim yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in belki de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirmeler baÅŸladÄ± ama... BugÃ¼n itibarÄ±yla lalelerimizin tamamÄ± yerli ve milli. Ä°stanbulâ€™un Åžileâ€™nin Ã‡atalcaâ€™nÄ±n kÃ¶yleri, Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±nda belirli yerlerde kÃ¶ylÃ¼lerimize Ã¼retim yaptÄ±rÄ±larak bu lalelerimiz TÃ¼rkiyeâ€™den temin ediliyor. Herkes ÅŸunu merak ediyor. Bu kadar 30 milyon lale, etkinlik. Maliyeti ne? YapÄ±lan tÃ¼m etkinliklere yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z harcamamÄ±z 10,5 milyon. O manada baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman herhangi iki parkÄ±n peyzajÄ±na harcadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z rakamdan Ã§ok yÃ¼ksek deÄŸil."



DEV LALE HALISI BU YIL DA SERGÄ°LENECEK



13â€™Ã¼ncÃ¼ Ä°stanbul Lale Festivali kapsamÄ±nda, Emirgan Korusu ile GÃ¶ztepe 60. YÄ±l ParkÄ± Ã§eÅŸitli etkinliklere sahne olacak. Festivalde, UluslararasÄ± KadÄ±nlar Tenis TurnuvasÄ± ve ÃœniversitelerarasÄ± Plaj Futbolu TurnuvasÄ± gibi spor etkinlikleri yapÄ±lacak. AyrÄ±ca 11 Nisanda Sultanahmet MeydanÄ±nda dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez Ä°stanbullularla buluÅŸacak lale halÄ±sÄ±, toplam bin 734 metrekare olacak ve 565 bin lale kullanÄ±lacak.



