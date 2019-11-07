İBB Başkanı İmamoğlu, "Temel atmama" töreninde konuştu

Törene CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da katıldı. 31 Mart ve 23 Haziran seçim süreçleri sonrasında İSKİ'den brifingler aldığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Haliç'in kıyısı sayılabilecek alanda, yaklaşık 136 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu 136 bin metrekarelik alanın 75 bin metrekaresi, bildiğiniz yetişmiş 25-30-35 yıllık ağaçların olduğu kıymetli bir yeşil alan aynı zamanda. Arkadaşlarımın bu sürece şüpheyle yaklaşımı ve de daha sonrasında İSKİ'de yeni atadığımız arkadaşlarımızın bunu araştırmaya dönük ihtiyaç duymaları neticesinde çok önemli ve değerli tespitler yaptık.



Kararlı bir duruşla, bu projenin ihtiyaç olup olmadığına, nasıl bir tekniğin tercih edildiğine varıncaya kadar analiz yaptılar. Bu konuda İTÜ'den de bilimsel bir ekip projeyi incelemeye aldı. Yine o raporu da kendi içlerinde analiz ederek, gözleyerek burada yapılmak istenen proje için birkaç tespitte bulundular. Eyüpsultan sınırları içinde, Kağıthane'nin yakınında bulunan, önemli iki ilçenin ve çevresinin atık suyunun buraya yönlendirilmesiyle, yapılması planlanan arıtma tesisine, ihtiyaç olmadığı sonucuna varıldı" diye konuştu.

"YENİKAPI VE BALTALİMANI YETERLİ"



Yenikapı ve Baltalimanı'ndaki atık su tesislerinin yeterli olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Yapılması planlanan tesiste arıtılması hedeflenen atık sular Yenikapı ve Baltalimanı Atık Su Tesisleri'ne iletilmekte. Toplanan bu sistem oralara aktarılmakta. Şu anda Yenikapı ve Baltalimanı biyolojik arıtma tesislerinin kapasitesi, 2,5 milyonluk artış dahi olsa bu bölgede, yeterli. Böyle bir artış zaten ön görülmüyor. Bahsettiğimiz bu koca alan, tümüyle heba olup gidiyor. Aynı zamanda bütün arıtma tesislerinde olan bir sorun var. Çok üst teknoloji ile de çözseniz minimuma da düşürseniz bir koku sorunu var. Yani burada böyle bir yatırım zaten yanlış, tercih edilen alanda yaratacağı travma çok önemli ve derin bir travma. Burada 1,5 katrilyonluk kamusal zararı arkadaşlarım engellemiş oldular. Gayri iktisadi yatırımlar bir firmayı, bir kişiyi, bir kurumu ve hatta bir toplumu batırır. Çok sıkıntıya sokar" ifadelerini kullandı.

"LİTERATÜRE İLK DEFA GİRİYOR"



Projenin adına da değinen İmamoğlu, "Adına 'temel atmama' töreni dedim. Doğru. Literatüre ilk defa giriyor. Bizim bunu gözümüze soka soka zihnimizden çıkarmayacak şekilde her konuyla alakalı tereddütsüz bir şekilde sorgulamalı, soruşturmalı araştırmalı ve ona göre yatırımlara karar vermeliyiz. Konu bir tek bu değil. Çok sayıda konumuz var. Biz 6 ayın sonunda İstanbul halkımızla bu ve bunun gibi konuları paylaşacağız" dedi.