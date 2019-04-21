İmamoğlu Maltepe'deki mitingde konuştu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'de "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç" mitingine katıldı.
"İstanbul’da artık 'yeni nesil yurttaşlık' anlayışı hakim olacak.’ diyen İmamoğlu daha sonra şöyle devam etti, ’’Katılım mekanizmalarının genişletilmesine paralel olarak yurttaşların enformasyon ve bilişim teknolojilerine eşit koşullarda erişimi de sağlanacak.’’
İmamoğlu, konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıya ilişkin olarak, "Kemal Kılıçdaroğlu‘nun selamlarını size iletiyorum. Ne yazık ki bugün talihsiz bir olay yaşandı ama kendisi çok iyi. Sizleri sevgiyle saygıyla selamladı. " ifadelerini kullandı.
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