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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
09.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İBB: Araçlardan 5 yılda 250 milyon lira tasarruf

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İBB: Araçlardan 5 yılda 250 milyon lira tasarruf

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı’da sergilenen kiralık araçları iade ederek 5 yılda 250 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını söyledi. Yavuz Erkut, şu açıklamaları yaptı: “Yaptığımız çalışmalar sonunda İBB, İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirkette kullanılan 730 araçtan tasarruf sağlanabileceği belirlenmiştir.

31 Mart’tan sonra eski yönetimin, 517 aracı kiralandığı şirketlere iade ettiğini tespit ettik. Sonuç olarak, 31 Mart sonrası toplamda yüzde 20 seviyesinde, 1247 araç sistemden çıkarılmıştır. Yani İBB ve bağlı kuruluşlarındaki her 5 araçtan 1’i sistemden çıkmıştır. İade edilen 1247 aracın yıllık kira gideri yaklaşık 35 milyon 750 bin TL, yakıt gideri de 13 milyon 750 bin TL’dir. Toplamda yılda 49.5 milyon TL tasarruf sağlanacaktır. 5 yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon TL’yi bulmaktadır. Belediyemiz ve iştiraklerimizde araç takip sistemi bulunmaktadır. Yapılan incelemede, 2-20 Haziran tarihleri arasında, yani 2. seçimin öncesinde 1700 aracın takip sistemi ya kapatılmış ya da verilerinin silindiği belirlenmiştir.”

Yavuz Erkut gazetecilerin “Araçlardan kaçı makam aracı” sorusuna ise “Yasal mevzuatta makam aracı yok. Hiçbir belediyede yok. Bunların hepsi hizmet aracı. Yaklaşık 4 bin 500 civarında hizmet aracımız var. Güvenlik ve protokol adına tabii ki, birtakım araçlar sistemde var” diye yanıt verdi.

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