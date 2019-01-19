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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

İBB açıkladı Marmaray seferleri için önemli değişiklik... Bugün 21:00' da başlıyor

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İBB açıkladı Marmaray seferleri için önemli değişiklik... Bugün 21:00' da başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı açıklamaya göre Gebze - Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacak. Test süresi boyunca Marmaray Hattı; 19 Ocak Cumartesi saat 21.00 itibarıyla 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı - Ayrılık Çeşmesi arasında, 21 Ocak - 4 Mart 2019 tarihleri arasında ise Üsküdar - Kazlıçeşme istasyonları arasında hizmet verecek.

Gebze - Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacağı bildirildi.     

Açıklamada, Marmaray Hattı'nın test süresi boyunca 19 Ocak Cumartesi saat 21.00'den 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı-Ayrılık Çeşmesi arasında, 21 Ocak Pazartesi gününden, 04 Mart Pazartesi gününe kadar ise Üsküdar-Kazlıçeşme istasyonları arasında hizmet vereceği kaydedildi.     

Test sürüşleri boyunca yolcuların ulaşımını sağlamak adına İETT tarafından tarifelerinde düzenleme yapılarak ücretsiz ring seferleri verileceği belirtilen açıklamada, seferlerin, Avrupa Yakası'nda 19 Ocak 2019 Cumartesi saat 21.00’den, 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Kazlıçeşme-Yenikapı istasyonu arasında 4 araçla ücretsiz olarak gerçekleştirileceği belirtildi.     

 Açıklamada, "Kazlıçeşme Marmaray durağında sonlanan diğer tüm İETT hatlarının Yenikapı'dan Marmaray’a uzatılarak yeni güzergahlarında hizmet verecek. Anadolu Yakası'nda ise 21 Ocak ile 4 Mart 2019 tarihleri arasında MR isimli yeni bir İETT hattı oluşturularak 30 adet otobüsle 06.00 ile 00.00 saatlerinde Üsküdar-Ayrılık Çeşmesi arasında ücretsiz olarak kesintisiz hizmet verilecek." bilgisi paylaşıldı.     

 

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