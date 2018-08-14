İBB 500 zabıta alımı başvuruları ne zaman bitiyor? | İBB zabıta alımı şartları

30 yaşını doldurmamış olmak ve 2016 KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan almak gibi şartlar aranan İBB zabıta alımı başvuruları için son dönemece girildi. Açıklanan süre içinde başvurularını tamamlaması gereken adaylar, İBB zabıta alımı sürecine dair detayları öğrenmek istiyor. İşte, İBB 500 zabıta alımı hakkında merak edilen tüm detaylar...

İBB 500 ZABITA ALIYOR

İBB'den yapılan açıklamaya göre, zabıta adayları lise, ön lisans ve lisans mezunları arasından yapılacak sözlü sınavla seçilecek. Alınacak 500 zabıta memuru kadrosu için lise mezunlarının yanı sıra yat kaptanlığı, turizm rehberliği, acil yardım ve afet yönetimi, çevre ve çevre sağlığı, mahalli idareler, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, bilgisayar programcılığı, ekonomi-iktisat-iş idaresi ve işletme, muhasebe ve finansal yönetim, kamu yönetimi ve siyaset bilimi ile insan kaynakları ve personel yönetimi gibi lisans ve ön lisans mezunları da başvurabilecek. İstihdam edilecek zabıta memurları yapılacak sözlü sınavla belirlenecek.

Erkek adaylarda boyun en az 1,67 metre, kadın adaylarda 1,60 metre olması, boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında 10 kilogramdan az ya da fazla fark olmaması şartı da aranacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yayımlandığı ilana göre zabıta memuru alımı başvuruları 15 Ağustos'a kadar devam edecek.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Belirtilen şartları taşıyan adayların, 15 Ağustos'a kadar "http://basvuru.ibb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve belgelerle birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Müracaatlar, sadece iş günlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında alınacak. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 17 Ağustos'ta "http://basvuru.ibb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacak. Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekecek. Sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecek. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

İlan edilen zabıta memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (27/8/1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, 1/8/2018 – 15/8/2018 tarihleri arasında http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Nüfus cüzdanı aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)