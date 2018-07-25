IBAN numarası nedir? IBAN nasıl öğrenilir?
Bankacılık işlemleri yapanların sıklıkla duyduğu bir terim olan IBAN'ın ne olduğu ve nasıl öğrenildiği merak konusu oldu. Bankacılık sektöründe 2010 yılından beri ülkemizde de kullanılan IBAN, ilk kez Avrupa Birliği ülkelerinde ortaya çıkan bir hesap numarası standardı olarak biliniyor. Peki, IBAN numarası nedir? IBAN nasıl öğrenilir?
Açılımı "International Bank Account Number" olan IBAN’ın Türkçe anlamı ise, “Uluslararası Banka Hesap Numarası”dır. İngilizce ifadesinin baş harfleri alınarak kısaca IBAN olarak kullanılmaktadır. İşte, IBAN hakkında merak edilen detaylar...
IBAN NEDİR?
IBAN, uluslararası standartlara sahip bir banka hesap numarasıdır. Her ülkenin IBAN uzunluğu farklı olabilir ancak en fazla 34 haneden oluşabilir. IBAN'ın amacı, bankalardaki her bir müşteri hesap numarasını uluslararası standartta yeknesak bir şekilde tanımlamak suretiyle, para transferlerinin hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır.
TC Merkez Bankası tebliği gereği 1.1.2010 tarihinden itibaren IBAN kullanımı ülkemizde zorunlu olmuştur. Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde, ülkeler arasında gerçekleştirilen para transferlerinin hızı ile kalitesini artırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla bu uluslararası Banka Hesap Numarası standardı geliştirilmiştir.
IBAN NUMARASI KAÇ HANE OLUR?
IBAN, Dünyadaki tüm banka hesapları içinde yalnızca bir hesabı işaret eden; rakam ve harflerden oluşur. Her hesabın bir IBAN’ı vardır ve bir IBAN, yalnızca bir hesabı işaret eder. Bir IBAN, en fazla 34 basamaktan oluşur. IBAN’ın ilk dört hanesi, iki haneli ülke kodu ve iki haneli kontrol rakamıdır.
Kontrol rakamı, IBAN’ın doğru ve geçerli olup olmadığını gösterir. IBAN’ın bundan sonraki kısmı, ulusal banka hesap numarasını içerir. Bu bölüm, IBAN’ın toplam uzunluğu 34 haneyi aşmayacak şekilde her ülke tarafından serbestçe belirlenebilir. Ülkemizin IBAN uzunluğu 26 hane olarak belirlenmiştir.
IBAN NASIL ÖĞRENİLİR?
IBAN'ı hesabınızın bulunduğu banka şubesinden, çağrı merkezinden veya bankanın internet sitesindeki hesaplama araçları aracılığıyla temin edebilirsiniz.
IBAN, bir müşteriye ait hesap numarasını tanımlar. Dolayısıyla, müşterinin para transferine konu olan her hesabı için bir IBAN’ı vardır. Bir müşterinin birden fazla hesabı olabileceği için birden fazla IBAN’ı da olabilir.
IBAN DOĞRULAMASI NEDİR?
IBAN doğrulaması, IBAN’ın standarda uygun formatta oluşturulup oluşturulmadığını kontrol eder. Bir başka ülkeye ya da bankaya para transferi yapmak isteyen bir müşteri, alıcının IBAN'ını gönderici bankaya verdiğinde, transfer yapılmadan önce alıcının IBAN'ı gönderici banka tarafından kontrol edilir. IBAN hatalı ise, para karşı bankaya gönderilmez ve hatalı işlem yapılması en başta engellenir. Para transferinden önce yapılan IBAN doğrulaması sadece geçerli bir IBAN kullanıldığını göstermekte, kişi ile hesap numarasını eşleştirmemektedir.
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