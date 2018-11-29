İade yok iki hafta denetimli serbest
İngiliz mahkemesi, FETÖ çatı davasının firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili talebin reddine karar verdi.
Firari İpek’in Londra’daki Westminster İlk Derece Mahkemesi’nde görülen Türkiye’ye iadesiyle ilgili davada dün karar duruşması yapıldı. Hâkim, iade talebini reddederken, kararın 14 gün içinde temyiz edilebileceğini belirtti. Ayrıca İpek’in pasaportuna el konulması, Londra dışına çıkmaması ve telefonunun 7 gün 24 saat açık kalması gibi denetimli serbestlik şartlarının da 14 gün boyunca geçerli olacağı ifade edildi. Firari İpek, 23 Mayıs’ta gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılmış, 50 bin sterlinlik kefaletle bırakılmıştı.
GÜL: KABUL EDİLEMEZ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İpek’i iade talebinin reddedilmesine tepki gösterdi. Gül, dün Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük’ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır. İngiltere yargısının ret kararı, siyasi içerikli bir değerlendirme. Mücadelemiz devam edecek.”
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