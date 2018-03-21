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    Huysuz at şehzadeleri yaya bıraktı

    İHA
    21.03.2018 - 17:11 | Son Güncelleme:

    Bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinin karma töreni kapsamında gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde, temsili Osmanlı şehzadelerini taşıyan fayton atı huysuzlandı. At, kendisini ilerlemesi için çekmeye çalışan sahibini yaraladı. Kalabalıktan ürkerek ilerlemeyen fayton kortejden çıkarılırken, faytondan inen temsili şehzadeler korteje yürüyerek devam etti.

    Manisa’da, 478'inci kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kortej yürüyüşü ve mesir macunu karma töreni ile başladı. Kortej yürüyüşüne mehter takımı eşlik ederken, kortejde Manisa’da yetişen Osmanlı padişahları ve şehzadeleri ile tarihi şahsiyetler temsil edildi. Protokol ve çok sayıda vatandaş, Hükümet Konağı önünden Sultan Camii'ne kadar yürüdü. Kortej sırasında protokol üyeleri evlerinin balkonunda ve yolun kenarlarında toplanan halkı selamladı.

    AT ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

    Kortej ilerlerken şehzadelerin bulunduğu faytonlardan birindeki at hırçınlaşmaya başladı. Kalabalıktan ürkerek ilerlemeyen at, kendisini çekmeye çalışan sahibini de yüzünden yaraladı. At bir türlü sakinleşmeyince temsili şehzadeler faytondan indirilerek, yola yaya devam ettiler. Çevredeki vatandaşlar yaralı fayton sürücüsüne mendil uzatırken, fayton kortejden çıkarılarak geri gönderildi.

    Etiketler: Manisa , şehzade , huysuz at , gündem
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