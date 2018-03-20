Hutbede niye Atatürk yok

ORDU HATAyI DÜZELTİYOR

“HER zamankinden daha fazla birliğe ihtiyacımız var. Al bayrağın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bizi ayrıştırmak, bölmek, kavga ettirmek istiyorlar, hiçbir zaman bu oyuna gelmeyeceğiz. Suriye’de demokrasi yokmuş. Sende de yok. Yani birisi gelip müdahale mi etsin, sen bunu mu istiyorsun? Oraya müdahale ettiler, TIR’larla silah gönderdiler, Müslümanı Müslümana öldürttüler. Silahları kim verdi? Bir kısmını Amerika, bir kısmını Rusya verdi. Onlar parayı kazandılar, ölüme giden oradaki Müslümanlar oldu. Ve Türkiye onların maşası oldu. Ordumuz, hükümetin yaptığı hataları düzeltmeye çalışıyor. Vatan uğruna...

ATATÜRK OLMASA...

18 Mart’ta bütün camilerimizde hutbe okutuldu. Ama hutbenin içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk yok. Diyanet İşleri Başkanlığı’na da seslenmek istiyorum. Sizin kurucunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü neden anmıyorsunuz? 1920’lerde harabeye dönmüş camileri devlet bütçesinden ödenekle tamir ettiren Atatürk’ün neden adını anmıyorsunuz? Bir fesli Kadir soytarısı var biliyorsunuz. Siz Gazi Mustafa Kemal’in adını anmadığınız zaman, bu soytarıyla aynı paralele, izdüşümüne düşüyorsunuz. Eğer Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı Çanakkale Zaferi olmazdı. Binlerce şehidin olduğu hutbede siz nasıl kalkarsınız Atatürk’ü anmaz, bir Fatiha okumazsınız

FETÖ BORSASI

2017’de şu açıklamayı yaptım: ‘FETÖ davaları için parası olan, dayısı olan çıkıyor.’ Arada bir, birilerinin vicdanı bunu kabul etmiyor demek ki. ‘Gaziantep’te çok ciddi bir FETÖ borsası var’ diyor Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar. Git Kayseri’ye de bak. Orada da var. Saraydan talimat alan, sarayın beklentilerine uygun kararlar veren, istediği kararı veriyor. Milyon dolarlar döner tabii, basar parayı tahliye olur. Parası olan, dayısı olan serbest, garibanlar yatıyor.

BDDK’YA BAŞVURUN

Adam kalkıyor, hepsinin önünde, Bakan, Başbakan önünde Çiftlik Bank’ı kuruyor. 77 bin 843 kişiyi dolandırıyor. 511 milyon lira tokatlıyor. Hükümet seyrediyor. SPK seyrediyor, BDDK, Ticaret Bakanlığı seyrediyor. Tıpkı Jet Fadıl gibi. İslami holdingler gibi. Bu 77 bin 843 kişiye sesleniyorum, ‘Paranızı rahat alabilirsiniz’. Ama o tosundan değil, parayı BDDK’dan alabilirsiniz. Dava açmanız lazım. Ver mahkemeye faiziyle beraber paranı alırsın.”