MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHusumetlisini camide bıçaklayarak ağır yaraladı
GeriGündem Husumetlisini camide bıçaklayarak ağır yaraladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT (DHA)
13.12.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Husumetlisini camide bıçaklayarak ağır yaraladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Husumetlisini camide bıçaklayarak ağır yaraladı

Yozgat'ta Yakup Bulut (35), cuma namazını kılmak için girdiği camide peşinden gelen husumetlisi Onur Şimşek (25) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Çapanoğlu Büyük Camii'nde meydana geldi. Yakup Bulut, cuma namazını kılmak camiye girdi. Bulut, namaz sırasında arkasındaki safta duran Onur Şimşek tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Bulut, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şimşek ise cuma namazı için cami önünde güvenlik önlemi alan polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Onur Şimşek ve babasının yaklaşık 1 ay önce Yakup Bulut ile kavga ettiği öğrenilirken soruşturma sürdürülüyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle