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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.06.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Hüsnü Güreli: Işık Üniversitesi’ndeki kızlar ışık saçtı

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Hüsnü Güreli: Işık Üniversitesi’ndeki kızlar ışık saçtı

FEVZİYE Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi, 20’nci mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Görkemli bir törenle mezun olan bin 387 öğrenci, öğretim üyeleri ve veliler tarafından geleceğe uğurlandı. Mezun olan kız öğrenci sayısı ile gurur duyduklarını ifade eden Mütevelli Heyeti Başkanı Av. A. Hüsnü Güreli, “Bu seneki sloganı ‘Işık Üniversitesi’nde kızlar ışık saçıyor’ şeklinde tanımlayabiliriz dedi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının bitmesi ile 20’nci mezunlarını veren Fevziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işık Üniversitesi’nin, Volkswagen Arena’da düzenlediği mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Bin 387 öğrencinin mezun olduğu törene FMV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Akın Süel, Mütevelli Heyeti Başkanı Av. A. Hüsnü Güreli ve heyet üyeleri, üniversite rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, fakülte dekanları, çok sayıda öğretim üyesi, Mezunlar Derneği Başkanı Mahmut Aksöz ile veliler katıldı.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin mezun olduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Hüsnü Güreli: Işık Üniversitesi’ndeki kızlar ışık saçtı

“KIZLARIMIZIN MEZUN OLMA ORANI YÜZDE 65”

Mütevelli Heyeti Başkanı Av. A. Hüsnü Güreli, “Bu seneki sloganı ‘Işık Üniversitesi’nde kızlar ışık saçıyor’ şeklinde tanımlayabiliriz. Zira bizleri gerçekten çok gururlandıran bir tabloyla karşılaştık. Bin 387 mezunumuz var. Ön lisans programlarında mezun olan kızlarımızın oranı yüzde 65, erkeklerimizin ise yüzde 35. Lisans programlarından mezun olanların yine yüzde 55’i kız öğrencilerimizden oluşuyor, yüzde 45’i ise erkek. Gelişen Türkiye Cumhuriyeti’nde, ilerleyen ekonomimizde çok önemli insanları yine anneler, kızlar, yine kadınlar yetiştirecek. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli bir sene oldu” diye konuştu.

“Işık Üniversitesi’yle her zaman herkes gurur duyuyor” diyen Mütevelli Heyeti Başkanı Güreli, “Çünkü üniversitenin sahibi 82 milyon Türk vatandaşı. Arkasında ne bir sermaye grubu, ne bir aile ne de hakim bir ortak var. Tamamen Türkiye’ye ait 133 yıllık FMV’nın kurduğu bir üniversite. Bu bakımdan çok özenli bir şekilde üniversitemizi idare etmek için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“HİZMETİMİZ 82 MİLYON TÜRK HALKI İÇİN”

Üniversitenin 23 yılı geride bıraktığını ifade eden üniversite rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, “1996 yılında üniversitemiz kurulduğunda 3 fakülte vardı. Bugün ise 5 fakülte, 2 enstitü ve meslek yüksekokulu, teknoloji transfer ofisi ve merkezlerimiz var. Hizmetimiz 82 milyon Türk halkı ve tabi dünya için. Daha yapacak çok işimiz olduğunun bilincindeyiz. Ve severek, isteyerek yapacağız” dedi.

Program Mezunlar Derneği’ni temsilen Mezunlar Derneği Başkanı Mahmut Aksöz ve üniversiteden en yüksek dereceyle mezun olan Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi Tuğçe Akçay’ın açılış konuşmalarıyla devam etti. Akçay, “İnşaat mühendisliği bölümü ile çift anadal yapıyorum, o da seneye bitecek. Açıkçası üniversiteye başlarken kendime böyle bir hedef koymamıştım. İki bölümü de okumayı çok istiyordum. O yüzden bu yolda ilerlemiş olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

Endüstri mühendisliğinden bütünleşik doktora programına başvurmak istediğini belirten Akçay, “Seneye de inşaat mühendisliğinden yüksek lisans yapmak istiyorum. Akademiye yönelmekle uygulama alanında olmak arasında kararsızım şu anda. Ama akademiye daha yakınım denilebilir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fakülte birincilerine ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Diplomalarını alan lisans ve lisansüstü öğrencileri yemin töreninin ardından keplerini havaya fırlatarak öğrencilik hayatlarını coşkulu bir şekilde sonlandırdı.

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