Husi milisler kimdir? Husiler hakkında bilgiler

Husiler, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi grup. Grup, ismini kurucusu Hüseyin Bedreddin el Husi'den almıştır. İlk kez 2004 yılında silahlı ayaklanma başlatmışlardır. 2004 yılından beri İran tarafından mali ve askeri destek almaktadır. 2015 yılında gerçekleştirdikleri mücadele ile San'a ve parlamentoyu ele geçirmişlerdir.



Husiler Tarihçesi



Ensarullah Hareketi, 1990’lı yılların başında, Yemen’in kuzeyinde, Suudi Arabistan sınırının hemen yanı başındaki Sada bölgesinde, kültürel ve dini faaliyet odaklı küçük bir grup olarak kuruldu.



10 Eylül 2004’te, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’e bağlı birliklerin düzenlediği bir operasyonla Husi lideri Bedreddin Hûsî’nin öldürüldü. Bu olay Husi Ensarullah hareketi için bir dönüm noktası oldu.