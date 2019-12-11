Nihal Atsız kimdir, ne zaman öldü? Hüseyin Nihal Atsız şiirlerinden derlemeler

Bugün edebiyat dünyasında tanınan Hüseyin Nihal Atsız'ın ölüm yıl dönümü. Ölüm yıl dönümü nedeniyle Hüseyin Nihal Atsız'ın hayatı ve şiirlerine yönelik araştırmalar başladı. Peki, Hüseyin Nihal Atsız kimdir? İşte Hüseyin Nihal Atsız şiirlerinden derlemeler...

Hüseyin Nihal Atsız, 12 Ocak 1905'te İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Atsız'ın babası Gümüşhane'nin Torul kazasının Midi köyünün Çiftçioğulları ailesinden Deniz Güverte Binbaşısı Mehmet Nail Bey, annesi Trabzon'un Kadıoğulları ailesinden Deniz Yarbayı Osman Fevzi Bey'in kızı Fatma Zehra Hanım'dır.

Çiftçioğulları ailesinin tespit edilen ceddi 19. asrın başlarında yaşadığı tahmin edilen Ahmed Ağa'dır. Ahmet Ağa'nın İsmail, Süleyman, Hüseyin ve Şakir adlı dört oğlu olmuştur. İsmail Ağa'nın çocukları Midi'den, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinin Dayılı köyüne göçmüşlerdir. Şakir Ağa'nın evladı olup olmadığı bilinmemektedir.

Ahmet Ağa'nın üçüncü çocuğu olan Hüseyin Ağa (1832 - 1894) ise 1850-1852 şıralarında Deniz eri olarak Istanbul'a gelmiş, okumayı ve yazmayı asker ocağında öğrenmiş, askerliğinin nihayetinde de teskere bırakarak Donanma-yı Hümayun'da kalmış ve makine önyüzbaşlığına Çarkçı Kolağalığı'na terfi etmiştir.

Hüseyin Ağa'nın eşi Emine Hayriye Hanım'dır. İki çocukları olmuştur. Nevber Hanım ile Mehmet Nail Bey (1877- 1944). Mehmet Nail Bey de Osmanlı Donanması'na girmiş ve Deniz Kuvvetlerinde Deniz Güverte Binbaşılığı'ndan emekli olmuştur.

Mehmet Nail Bey'in ilk eşi 1903 yılında Yüzbaşı iken evlendiği Fatma Zehra Hanım (1884 - 1930)'dır. Fatma Zehra Hanım, Deniz Yarbayı (Bahriye Kaymakamı) Osman Fevzi Bey ile Tevfika Hanım'ın kızıdır. Osman Fevzi Bey, Trabzon'lu olup ailesi Kadıoğulları namı ile maruftur.

Mehmet Nail Bey'in ilk eşinden üç çocuğu olmuştur. 12 Ocak 1905'te Hüseyin Nihal (Atsız), 1 Mayıs 1910'da Ahmet Nejdet (Sançar) ve Aralık 1912'de Fatma Nezihe (Çiftçioğlu) dünyaya geldi.

1930 yılında ilk eşinin damar sertliğinden vefatı üzerine Mehmet Nail Bey, 1931 yılında yeniden evlenmiştir. İkinci eşinin adı da Fatma Zehra'dır. İkinci eşinden 1932 yılında Necla (Çiftçioğlu) adlı bir kızı olan Mehmet Nail Bey ikinci eşiyle geçinememiş ve iki yıl sonra ayrılmıştır.

Nejdet Sançar'ın ağabeyidir[10], Yağmur Atsız ve Buğra Atsız'ın babasıdır. Tarihçi, Türkolog Rıza Nur'un manevi evladıdır

Hüseyin Nihal Atsız şiirlerinden derlemeler

MUTLAK SEVECEKSİN

Sevda gibi bir gizli emel ruhuna sinmiş;

Bir haz ki hayalden bile üstün ve derinmiş.

Gökten gelerek gönlüne rüzgar gibi inmiş,

Bir sır ki bu,ölsen bile açamazsın...

Anlatması imkansız olan öyle bir an ki,

Hülyadaki ses varlığının gayesi sanki...

Bak emrediyor:Daldığın alemden uyan ki,

Mutlak seveceksin beni, bundan kaçamazsın...

Kalbin benim olsun diyorum,çünkü mukadder...

Cismin sana yetmez mi? Çabuk kalbini sök,ver!

Yoktur öte alemde de kurtulmaya bir yer!

Mutlak seveceksin beni,bundan kaçamazsın...

Ram ol bana,ruhun yeni bir aleme girsin...

Yazmış kaderin:Aşkıma ömrünce esirsin!

Aklınla,şuurunla,hayalinle bilirsin.

Mutlak seveceksin beni,bundan kaçamazsın...

KAHRAMANLIK

Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir,

Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir.

Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir;

Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir.

Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından

Koşar adım gitmeli onların arkasından.

Kahramanlık; içerek acı ölüm tasından

İleriye atılmak ve sonra dönmemektir.

Yırtıcılar az yaşar... Uzun sürmez doğanlık...

Her ışığın ardında gizlidir bir karanlık.

Adsız sansız olsa da, en büyük kahramanlık;

Göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir.

Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir,

Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir.

Bunun için ölüme bir atılış gerekir.

Atıldıktan sonra bir daha dönmemektir...

ADSIZ

Ey gözlerinin rengi,bütün ruhumu sarsın

Kalbimde bugün açtı siyah renkli çiçekler

Bir gün beni rüzgarlara kalbinle sorarsan

''Can verdi senin ruhuna çoktaan''diyecekler!

Taa kalbe giren gözlerinin şulelerinden

Gel sevgili gel,sen bana bir semli kadeh sun

Hiç titrememiş kalbimi tiretti yerinden

Oynattı evet,sendeki baş döndüren efsun.

Ey gözleri hançer gibi keskin,dişi kaplan

İster bana aşkın bütün alamını çektir

İster beni öldürmek için sineme saplan

Ölsem bile aşkım seni takib edecektir...

KADER

Dünyada gerçi olmadı bir şeyde kârımız

Ukbâda belki olsa gerek itibârımız.

Ağyâr gül kopardı dikenden demet demet,

Hâr oldu bağrımızda çiçek yüzlü yârımız.

Yükseldi arşa neşvesi dünun, esâfilin;

Toprakta gizli kaldı bizim âh ü zârımız.

Baş eğmedik edâniye ikbâl ü câh için;

Mâziye, ırka, sancağadır iftihârımız.

Şâd olmamak olur mu, Kızıl Elma semtine

Bir gün dönerse râyet-i âli-tebârımız.

Hiçbir emel gönülde karâr etmiyor bugün,

Ermektedir, şitâya hazin sonbahârımız.

Hakanların dikilmeli Altay’da tuğları,

Varsın cihanda olmayagörsün mezârımız.

EBEDİ YİĞİT

Adı yok,şehit!

Kefenin; Vatan,

Tabutun; Cihan,

Düşünüp övün,

Yaşıyor ünün...

Damarında kan,

Bir alev midir?

Yaşaman; roman,

Ölümün; şiir.

Sana yok ne taş,

Nede bir mezar,

Bu hayat; savaş,

Ebedi uzar...

Eşit olduğun,

Şu güneş; Tuğun,

Tabutum; Vatan,

Mezarın; Cihan

Adı yok yiğit,

Ebedi şehit...