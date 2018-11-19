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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
19.11.2018 - 20:31, Son Güncelleme:

Hürriyet'ten sermaye artırımı

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Hürriyet'ten sermaye artırımı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ, 552 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 40 milyon Türk Lirası (yüzde 7.24) artırarak 592 milyon TL'ye çıkarıyor.

Şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bugün yapılan açıklamada, şirketin mali durumunun ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, 800 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri bin TL nominal değerde 552 milyon adet paya bölünmüş 552 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, 40 milyon TL (yüzde 7,24 oranında) artırılarak 592 milyon TLye çıkarılmasına karar verildiği vurgulandı.

Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sermaye artırımında ihraç edilecek payların, Şirketimiz esas sözleşmesinin 'Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye' başlıklı 9. maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, halka arz edilmeksizin, halihazırda Şirketimizin yüzde 77,67 oranında hissedarı olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.ne tahsisli olarak satılmasına karar verildi."

Şirket,  ihraç edilecek bin TL nominal değerli ve borsada işlem görmeyen nitelikteki payların satış fiyatının nominal değerden az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenmesine ve ihraç edilecek payların kesin (nihai) satış fiyatının tespitine ilişkin olarak Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasını da kararlaştırdı. 

Hürriyet Gazetecilik, sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuracak.

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