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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İlkay DİKİCİ- Cemal YURTTAŞ/DHA
05.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hürriyet’in ödül gecesi

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Hürriyet’in ödül gecesi

TÜRKİYE Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 60’ıncı Başarı Ödülleri, sahiplerini buldu.

24 ödülün verildiği gecede TGC Başkanı Turgay Olcayto, “60 yıldır sizlerle birlikte olmaktan sevinçliyim” dedi. Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine verildi. Gecede verilen ödüller şöyle:

- Siyasal: Fırat Alkaç-Eyüp Serbest’in Hürriyet’te 23 Ekim 2018’de yayınlanan ‘Sır Mercedes'i Nasıl Bulduk’ haberi.

- Ekonomi: Hazal Ocak’ın Cumhuriyet’te 26-27 Ekim 2018 tarihlerinde yayınlanan ‘Emsalsiz İhanet’ haberi.

- Toplum: Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’te 18 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan ‘Türkiye’nin Utanç Listesi’ haberi. 

- Eğitim: Seyhan Avşar’ın Cumhuriyet’te 22 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan ‘Devlet Okulunda Öğretmen Borsası’ haberi.

Sağlık: Mert İnan’ın Milliyet’te 7-8-9 Şubat 2018 tarihlerinde yayınlanan ‘Halk Sağlığına Asbest Darbesi’ haberi.

- Kültür-Sanat: Aysel Alp’in Hürriyet’te 3 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan ‘Peri Bacaları Şaştı Bu İşe’ haberi.

- Spor: Atilla Türker’in Habertürk’te 5 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan ‘Karabükspor’u Böyle Bitirdiler’ haberi.

- Köşe yazısı: Sedat Ergin’in Hürriyet’te 24 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan ‘Gazeteciler Darbecilikle Suçlanmasınlar Diye’ yazısı.

Araştırma: İlker Akgüngör’ün Vatan’da 15-20 Ekim 2018 tarihlerinde yayınlanan ‘364 No'lu Esir’ haberi.

- Röportaj-Söyleşi: Ceren Çıplak Drillat ve Süleyman Tosunoğlu’nun Cumhuriyet’te 8-9 Aralık 2018 tarihlerinde yayınlanan ‘Sarı Yelekliler’ haberi.

- Sayfa Düzeni: Birinci Sayfa Düzeni dalında Sinan Alemdar’ın Star’da 6 Mart 2018 tarihinde yayınlanan birinci sayfası.

- İç Sayfa Düzeni: Nevzat Akdere’nin Posta’da 20 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan 7’nci sayfası.

- Fotoğraf: Selahattin Sönmez’in Hürriyet’te 30 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan ‘Cumhuriyet Aşkı’ fotoğrafı.

- Nezih Demirkent Özel Ödülü: 1982 yılından bu yana ekonomi gazeteciliğine yaptığı katkı ve bunu yaparken gösterdiği özenli çalışma dolayısıyla Ruhi Sanyer’e verildi.

 

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