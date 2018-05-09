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    Hürriyet'in gurur gecesi

    DHA
    09.05.2018 - 22:11 | Son Güncelleme:

    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 59’uncusunu düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

    Hürriyet, 24 ödülden 8’ini alarak ödüllere damga vurdu. İstanbul’da Taksim The Marmara Oteli’nde önceki akşam düzenlenen törende konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi:

    ‘ZORLUKLAR YILDIRMADI’

    “Halen 149 meslektaşımız tutuklu ya da hükümlü olarak cezaevinde bulunmaktadır. Sayıları on bine ulaşan gazeteci ise işsiz olarak kendisine çalışabileceği yeni mecralar aramaktadır. Bu durum demokrasi adına yüz kızartıcıdır. Başarı Ödülleri’ne katılan arkadaşlarımızın tümünü yürekten kutluyorum. Çünkü bütün olumsuz şartlara karşın haberciliklerinden, düşündüklerini yazmaktan yılmadılar ve kamuoyunu habersiz bırakmadılar; zorluklar onları yıldırmadı.”

    Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine verildi.

    Hürriyet gazetesine verilen ödüller şöyle:

    Siyasal: Nurettin Kurt; 22 Haziran 2017’de yayımlanan ‘Tank Değil Ben Çarptım’ haberi.

    Ekonomi: Burak Coşan; 20 Mart 2017’de yayımlanan ‘Ekmeğimizle Oynuyorlar’ haberi.

    Sağlık: Mesude Erşan; 17 Haziran 2017’de yayımlanan ‘Verem Turistleri’ haberi.

    Kültür-Sanat-Magazin: Ömer Erbil; 13 Ekim 2017’deki ‘Hasbahçe’ye İmar’ haberi.

    Araştırma: Gülistan Alagöz; 11-13 Mayıs ve 25 Temmuz 2017 tarihlerinde yayımlanan ‘Dönüşüm İnsanları’ başlıklı araştırma.

    İnternet Haber: Emre Kızılkaya; 6 Ekim 2017 tarihinde www.hurriyet.com.tr’de yayımlanan ‘Google Aramalarında Türkiye’nin Gizli Portresi’ haberi.

    Fotoğraf: Selahattin Sönmez; 15 Haziran-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında yayınlanan ‘Adaleti Yolda Arayanlar’ fotoğraf serisi.

    Nezih Demirkent Özel Ödülü: Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk. 

    Hürriyetin gurur gecesi

    TFMD’DEN 4 ÖDÜL

    TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) düzenlediği Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018 yarışmasında dereceye giren foto muhabirleri önceki gece düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu. Yılın Siyaset Fotoğrafı kategorisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bolu Dağı’ndaki fotoğrafıyla birinci olan Selahattin Sönmez; Samsun’da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda çektiği güreş enstantanesiyle Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı’yla Emre Oktay; Sanatçı Kalben’in fotoğrafıyla portre dalında ikinci olan Emre Yunusoğlu ve İstanbul’daki kâğıt toplayıcılarının hikâyesini anlatan fotoğraf serisiyle foto röportaj dalında üçüncü olan İbrahim Yurtbay, geceden ödülle ayrıldı. (ANKARA)

    Etiketler: gazetehaberleri , Türkiye Gazeteciler Cemiyeti , gündem
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