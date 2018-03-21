Hürriyet’in dikkat çektiği o düzenleme geri çekildi

BİR AVUÇ MU, BİR TUTAM MI?

Meclis Genel Kurulu’nda muhalefetin eleştirdiği düzenleme, tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde de tartışma konusu olmuştu. Komisyon Başkanı Süreyya Bilgiç, muhalefetten gelen eleştiriler üzerine SGK Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan’a, “Bu düzenleme kayıtdışılığı teşvik eder mi” diye sormuş, Ceylan da, “Bir miktar edebilir” yanıtını vermişti. Bilgiç’in, “miktar derken nasıl ölçümlüyorsunuz? Bir avuç kadar mı, bir tutam mı” sorusuna karşılık da, gençlerin istihdama girişini kolaylaştırmak ve esnekleştirmek için bu maddeyi getirdiklerini söyleyen Ceylan şöyle konuşmuştu:

KAYITDIŞILIK İHTİMALI VAR

“Bir miktar kayıtdışılık ihtimali var ama şöyle...Özellikle bazı sektörlerde böyle anlık işçi ihtiyacı oluyor ve daha çok part-time çalışılan sektörlerde anlık işçi ihtiyacı oluyor. Bu durumda da o anda işe başlatamıyor kişiyi, aynı gün işe başlatamıyor çünkü bir gün önce işe girişini vermesi gerekiyordu. Bu tür şikâyetlerden, yakınmalardan dolayı böyle bir şey yapılıyor. Bunun pozitif bir yanı da var. Şimdi, anlık işçi ihtiyacı doğdu o kişinin. Onun işe girişini vermek istese bile o gün veremez, eğer verirse ceza yer ve kayıt dışı çalıştırır. Ama biz ona o gün verme imkânı verirsek hiç değilse ona eğer iyi niyetliyse kayıtlı çalıştırma imkânı doğuyor.”

Ceylan “Hangi sektörlerde anlık işgücü ihtiyacı doğuyor” sorusuna da, Küçük hizmet sektörlerinde. Mesela, küçük bir lokantada, küçük bir dönercide, bu tür talepler geliyor” yanıtını vermişti.

VATANDAŞA GÜVENİYORUZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise, düzenlemeyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Hükümet olarak bizim kayıtdışı ekonomiyle ilgili samimiyetimizi ve kararlılığımızı burada kimse sorgulamasın. Hiçbir hükûmet döneminde kayıt dışı istihdamda bu kadar hızlı bir düşüş sağlayan başka bir dönem asla olmadı... Burada, biz şunu diyoruz. Genç istihdamını artırmaya dönük olmak üzere getirdiğimiz bu düzenlemeyi vatandaşlarımız, şirketlerimiz, işletmelerimiz kayıt dışılığı artırarak değil, kayıtlı bir şekilde bu gençleri istihdam etmek için kullanacaklar. Biz vatandaşımıza güveniyoruz, işletmelerimize güveniyoruz. Güvensizliğe dayalı, başta onları suçlayıcı bir yaklaşımla bu maddeye ve meseleye bakacak olursak, bu meselenin üzerinden gelemeyiz. Onun için, bu madde genç istihdamını artırma noktasında aldığımız kararların içinde önemli bir noktadır, buna hepimizin destek olması lazım.”

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