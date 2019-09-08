Hürriyet’in acı kaybı
HÜRRİYET gazetesi istihbarat servisinde yıllarca haber peşinde koşan, yöneticilik yapan Erol Gönenç (82) hayatını kaybetti.
Hürriyet gazetesinde yıllarca önemli haberlere imza atan Gönenç, uzun süre de istihbarat servisinde şef yardımcısı ve şef olarak görev aldı. Zarif kişiliğiyle çok sevilen, çalışanların hep ‘ağabey’ olarak gördüğü Gönenç 1958 yılında başladığı mesleğine Dünya gazetesinde nokta koydu. Son yıllarda KOAH nedeniyle tedavi gören Gönenç, tedavi gördüğü hastanede dün sabah vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir mesajı yayınlayarak “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Erol Gönenç’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” dedi. Erol Gönenç’in cenazesi bugün Etiler Tepecik Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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