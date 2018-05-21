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    Hürriyet’in acı günü

    DHA
    21.05.2018 - 21:14 | Son Güncelleme:

    Hürriyet Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Sinan Tanyıldız (66), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Hürriyet Gazetesi Adana Temsilciliği’nde önce yazı işleri müdürlüğü ardından bölge temsilciliği yapan Sinan Tanyıldız, bir süredir tedavi görüyordu. Bugüne kadar çok sayıda yayınlanmış kitabı bulunan evli ve 2 çocuk babası olan Tanyıldız’ın ölümü basın camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

    46 yıldır Hürriyet’te çalışan Tanyıldız için bugün 14.00’te Hürriyet Adana tesislerinde, sonra Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde tören yapılacak. Tanyıldız, Kabasakal Mezarlığı’nda ikindi vakti namazından sonra toprağa verilecek. 

    Hürriyet’in acı günü

    SİNAN TANYILDIZ KİMDİR

    1952 yılında Trabzon’un tarihi ilçelerinden biri olan Maçka’da dünyaya gelen Sinan Tanyıldız, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Tahsilini İstanbul’da tamamlayan Tanyıldız, 1972 yılında Hürriyet Gazetesi’ne girdi. Hürriyet Gazetesi’nin tüm birimlerinde çalışan Tanyıldız, Anadolu’nun nedereyse her bölgesine gönderildi. 13 yıl Hürriyet’in İstanbul merkezinde yazıişleri görevinde bulundu. Daha sonra Çetin Emeç’in talimatıyla Adana’ya yazıişleri müdürü olarak atandı. 1983 yılından bu yana Hürriyet’in Adana Bölge Temsilciği görevini yürüten Tanyıldız, Hürriyet’in Çukurova-Gap ekinde Dostça köşesiyle birikimlerini paylaştı. Dostça köşesi Çağ Üniversitesi tarafından kitap haline getirilirken, Tanyıldız’ın yazdığı ’Bir Yazarı Öldürmek’ ve ’Elveda Ankara’ adlı romanlar da büyük satış rakanlarına ulaştı. Tanyıldız, ayrıca Adana Rotary Kulübü Yönetim Kurulu’nda da görev aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Tanyıldız’ın, ölümü basın camiasında büyük üzüntü ile karşılandı.

    Etiketler: gazetehaberleri , vefat , gündem
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