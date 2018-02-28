Hürriyet’i işgal davasında savcı mütalaası... Rütbelilere müebbet erlere beraat

İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar eski binbaşı Mehmet Akif Aslan, eski yüzbaşılar Erdal Şeker ve Süleyman Ahmet Kaya ile tutuksuz sanıklar Muhammet Orhan Kaya ve Muhammed Çınar katıldı. Davaya ilişkin 110 sayfalık görüşünü açıklayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Salih Sol, Süleyman Ahmet Kaya’nın ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, kasten öldürme ve haberleşmenin engellenmesi’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Başsavcıvekili, Mehmet Akif Aslan’ın ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, haberleşmenin engellenmesi, konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıldan 12 yıla, Erdal Şeker’in ise ‘anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, haberleşmenin engellenmesi’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, tutuksuz 6 sanık hakkında da cezalandırılmalarına yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesini, beraat kararı verilen sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

SIRA SON SAVUNMALARDA

Tutuklu sanık Süleyman Ahmet Kaya, “Sayın savcımızdan hakkımdaki suçlamalara ilişkin somut delilleri tarafıma bildirmesini istiyorum” dedi. Mahkeme, sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.