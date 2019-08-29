Hürriyet’e iki ödül
2018 yılı AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri, Gazeteciler Cemiyeti Basınevi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Avrupa Birliği desteğiyle, Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı (BIRN) ile Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaklaşa düzenledikleri yarışmada ilk üçe giren Hürriyet’ten Dinçer Gökçe ve Fevzi Kızılkoyun ile Cumhuriyet’ten Hazal Ocak ödül aldı. Ödül törenine, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Media for Demoracy (M4D) Proje Koordinatörü Yusuf Kanlı, Proje Koordinatör Yardımcısı Seva Ülman’ın yanı sıra AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile çok sayıda büyükelçi katıldı. Törende, ‘Emsalsiz İhanet’ haberiyle birinci olan Hazal Ocak’a AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, ‘Türkiye’nin Utanç Listesi ’ haberiyle ikinci olan Dinçer Gökçe’ye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve ‘Otopsiden çıkan gerçek’ haberiyle üçüncü olan Hürriyet gazetesi muhabiri Fevzi Kızılkoyun’a plaketini BIRN’den Hatidza Gusic takdim etti. Törende konuşan Bilgin, etkinlikten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Balkanlar’daki partnerlerimiz ve Hatidza Gusic’e ziyaretlerinden dolayı ve bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum” dedi. ◊ ANKARA
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