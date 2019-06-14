Hürriyet’e 4 ödül... Yılın basın fotoğrafları sahiplerini buldu
Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) düzenlediği “Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödülleri” sahiplerini buldu.
Aralıksız olarak 34 yıldır düzenlenen yarışmanın kazananları Ankara’da yapılan törenle ödüllerini aldı. TFMD’nin 35. yıldönümünde düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AB Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile AK Parti, CHP ve İYİ partiden çok sayıda milletvekili katıldı.
Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü’nü ise Anadolu Ajansı adına çalışan İlhami Çetin alırken gece de Hürriyet gazetesi foto muhabirleri Murat Şaka, Levent Kulu ve Selçuk Şamiloğlu da 4 ödül kazandı.
Çevre ve Doğa kategorisinde Levent Kulu’ya 3’üncülük ödülünü ATO Başkanı Gürsel Baran, Günlük Yaşam Kategorisin de Selçuk Şamiloğlu’na 2’ncilik ödülünü CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç verdi. Murat Şaka ise AB Mültecilik özel kategorisinde tekli fotoğraf dalında 1’inci olurken aynı kategorinin seri dalında 3’üncülük ödülü aldı.
Şaka’ya ödülünü ise AB Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger verdi.
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