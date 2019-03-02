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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hürriyet’e 4 fotoğraf ödülü

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Hürriyet’e 4 fotoğraf ödülü

TÜRKİYE’nin en saygın fotoğraf yarışmaları arasında yer alan, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği ‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ yarışmasında ödül alanlar açıklandı.

Yarışmada Hürriyet gazetesi foto muhabirleri 4 ayrı ödüle layık görüldü. Demirören Haber Ajansı (DHA) foto muhabirleri de bu yıl yarışmada 6 ödül kazandı.

YILIN FOTOĞRAFI SERBEST MUHABİRE

34 yıldır aralıksız olarak düzenlenen yarışmada, ‘Yılın basın fotoğrafı ödülü’ serbest muhabir İlhami Çetin’in, Anadolu Ajansı’nın da yayınlarında yer alan 83 yaşındaki Ali Meşe’yi yanan evinden kurtardığı kedisi ile çektiği kareye verildi. 3 bin 484 fotoğrafın değerlendirildiği organizasyonda jüri, 8 kategoride 2018 yılına damgasını vuran 31 fotoğraf ve 8 fotoğraf serisini ödüllendirdi. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “Basın fotoğrafının mecrası değişiyor ama gücü ve etkisi artarak devam ediyor” dedi.

Bu yıl ilk kez yarışmaya dahil edilen AB Özel Kategorisi ‘Misafir-Mültecilik’ dalında Hürriyet Gazetesi foto muhabiri Murat Şaka, İstanbul’da çektiği yüzleri gülen mülteci kızlar fotoğrafıyla birinci oldu. Şaka ayrıca, Suriye’den 2017 başında ağır yaralı olarak Türkiye’ye getirilen 15 yaşındaki E.’nin ailesine kavuşmasını anlattığı seri fotoğraflarıyla ‘Misafir-Mültecilik’ kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü. Günlük Yaşam kategorisinde Hürriyet foto muhabiri Selçuk Şamiloğlu, İstanbul’da yüzme sevdalısı bir grubun Cankurtaran’da yaz-kış demeden günün ilk ışığıyla boğazda denize girmesini fotoğrafladığı karesiyle ikinci oldu. Çevre ve Doğa kategorisinde ise Hürriyet foto muhabiri Levent Kulu, Batman’da avcıların kurduğu tuzakta ön ayaklarını kaybeden sincap Karamel’e İstanbul Aydın Üniversitesi’nde protez takılmasını anlatan fotoğrafıyla üçüncülük elde etti.

YILIN SİYASET FOTOĞRAFI DHA’YA

DHA foto muhabiri Cemal Yurttaş, Yılın Siyaset Fotoğrafı kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Yine DHA foto muhabiri Akın Çeliktaş yılın haber fotoğrafında ikincilik, günlük yaşam kategorisinde üçüncülük, siyaset kategorisinde ise mansiyon ödülü kazanırken, Hasan Dönmez, Çevre ve Doğa kategorisinde ikinci, Can Erok ise Mustafa Pekcan Özel Ödülü’nü elde etti.

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