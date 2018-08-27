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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.08.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Hürriyet yazarı önerdi… Büyük destek geldi

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Hürriyet yazarı önerdi… Büyük destek geldi

Özellikle bayram tatilinde yaşanan çevre kirliliği görüntüleri izleyen herkesi isyan ettirdi.

Türkiye’nin önemli sorunlarından biri haline gelen çevre kirliliği ile ilgili Hürriyet yazarı Selçuk Şirin dün köşesinden çok çarpıcı bir öneri yaptı.

Şirin yazısında özetle şu ifadeleri kullandı: “Milli çöp meselesine akılcı, uygulanabilir bir çözüm önermek istiyorum.

Sorun eğitim ya da kültür sorunu değil. Biz temizliği bilen, hijyene önem veren bir kültüre sahibiz. ‘Temizlik imandan gelir’ düsturunu çok benimseriz.

Türkiye’deki kadar temiz ev ortamı olan çok az ülke gördüm. O halde sorun kültür ya da bilgi sorunu değil. İstesek, ülkemizin her karış toprağını evimizin içi gibi tertemiz yapabiliriz.

Bizim sorunumuz evimizin ötesinde olup biteni kendi derdimiz saymamakla başlıyor. Dağı taşı devlete, sokağı parkı belediyeye havale ediyoruz. Hal böyle olunca da evimizin dışındaki pisliği kendimize dert etmiyoruz.

Bu yazıyı çok somut bir öneride bulunmak için yazıyorum. En az bir yıl önceden belirlenecek bir tarihte bütün Türkiye’yi çöp toplamaya davet ediyorum.

Geleceğimiz için bizim de bu milli çöp seferberliğine sahip çıkmamız gerekiyor.”

SELÇUK ŞİRİN’İN DÜNKÜ YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Selçuk Şirin’in Hürriyet’te yayınlanan bu yazısına sosyal medyadan yorum yağdı.

Tartışma sitelerinde yazıyla ilgili kısa sürede sayfalarca yorum yapıldı. Ekşisözlükte yazıyla ilgili kısa sürede 23 sayfa yazı yazıldı.

Bu öneriye vatandaşların neredeyse tamamı destek oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da sosyal medya hesabı üzerinden Selçuk Şirin’e attığı mesajda, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz hazırız…” diye seslendi.

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