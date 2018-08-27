Hürriyet yazarı önerdi… Büyük destek geldi
Özellikle bayram tatilinde yaşanan çevre kirliliği görüntüleri izleyen herkesi isyan ettirdi.
Türkiye’nin önemli sorunlarından biri haline gelen çevre kirliliği ile ilgili Hürriyet yazarı Selçuk Şirin dün köşesinden çok çarpıcı bir öneri yaptı.
Şirin yazısında özetle şu ifadeleri kullandı: “Milli çöp meselesine akılcı, uygulanabilir bir çözüm önermek istiyorum.
Sorun eğitim ya da kültür sorunu değil. Biz temizliği bilen, hijyene önem veren bir kültüre sahibiz. ‘Temizlik imandan gelir’ düsturunu çok benimseriz.
Türkiye’deki kadar temiz ev ortamı olan çok az ülke gördüm. O halde sorun kültür ya da bilgi sorunu değil. İstesek, ülkemizin her karış toprağını evimizin içi gibi tertemiz yapabiliriz.
Bizim sorunumuz evimizin ötesinde olup biteni kendi derdimiz saymamakla başlıyor. Dağı taşı devlete, sokağı parkı belediyeye havale ediyoruz. Hal böyle olunca da evimizin dışındaki pisliği kendimize dert etmiyoruz.
Bu yazıyı çok somut bir öneride bulunmak için yazıyorum. En az bir yıl önceden belirlenecek bir tarihte bütün Türkiye’yi çöp toplamaya davet ediyorum.
Geleceğimiz için bizim de bu milli çöp seferberliğine sahip çıkmamız gerekiyor.”
SELÇUK ŞİRİN’İN DÜNKÜ YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
Selçuk Şirin’in Hürriyet’te yayınlanan bu yazısına sosyal medyadan yorum yağdı.
Tartışma sitelerinde yazıyla ilgili kısa sürede sayfalarca yorum yapıldı. Ekşisözlükte yazıyla ilgili kısa sürede 23 sayfa yazı yazıldı.
Bu öneriye vatandaşların neredeyse tamamı destek oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da sosyal medya hesabı üzerinden Selçuk Şirin’e attığı mesajda, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz hazırız…” diye seslendi.
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