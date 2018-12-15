Hürriyet sınırda: Devriyeler sıklaştı
- CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna birkaç gün içerisinde harekât yapılacağını açıklamasıyla birlikte sınır hattında tansiyon yükseldi.
Fırat’ın doğusundaki kritik altı noktadan biri olan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi sınırında devriyeler sıklaştı. Nöbet kulesi ve kulübelerden terör örgütü PYD/YPG/PKK mevzilerindeki her hareketlilik dikkatle izleniyor. Olası harekat için askerin hazır olduğu Akçakale’deki sınır karakollarına çevre illerden zırhlı araç ve asker takviyesi yapılıyor.
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