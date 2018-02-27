Hürriyet 'ses'ini duyurmuştu... Flaş gelişme yaşandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde özel bir inşaat firmasında çalışan Gülay Mübarek (29) adlı kadını, sosyal medya üzerinden ölümle tehdit ettiği ve kadına hakaretlerde bulunduğu iddia edilen, Adana’nın Feke ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde ücretli öğretmenlik yaparken görevine son verilen E.K. adlı şahıs, Kozan ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

"TEHDİT VE TACİZ"

E.K.’nın iki yıl önce Gülay Mübarek ile sosyal medya üzerinden görüştüğü ancak Gülay Mübarek’in bu görüşmeye son vermesinin ardından E.K. tarafından sosyal medya üzerinden tehdit ve tacize uğradığı kaydedildi.

Gülay M. adlı kadının Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına şikayeti üzerine E.K. adlı şahıs Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince sorgulanmak üzere gözaltına alındı.