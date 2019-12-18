Hürriyet karakutunun izini sürdü: Rus generalle suça bulaştı

Nuri Gökhan Bozkır’ın babası da kendisi gibi bir subaydı. Emekli Albay Niyazi Bozkır, aynı zamanda 24’üncü Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün devre arkadaşıydı. Annesi Neriman Bozkır’ın söylediğine göre, Nuri Gökhan Bozkır babasının üniformasına çocuk yaştan beri tutkundu. Üniversite sınavlarında İTÜ’yü kazanmasına rağmen subay olmayı seçti. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda göreve başladı. Birçok sınır ötesi operasyona katıldı. O dönem birlikte görev yaptığı arkadaşlarına göre gözü kara, korku nedir bilmeyen bir kahramandı.

RUS GENERAL DEĞİŞTİRDİ

Bir iddiaya göre Bozkır’ın hayatı ve yaşam şekli Antalya’da bir Rus generalle tanışmasının ardından 180 derece değişti. Çünkü Bozkır silah işine girmişti. Aynı yıllarda başka çevrelerle de tanıştı. Bu kişiler de suç dünyasının içindeydi. Çok geçmeden yakalandı. Sauna Çetesi operasyonunda şüpheli oldu, yargılandı. İsmi bir süre sonra radikal dinci örgütlere silah satışı ile duyuldu. Özel Kuvvetler’den arkadaşları bu dönemi, “Aynı üniformayı giymekten utandığımız birine dönüştü. Üniformasını lekeledi” diye anlattı.

AVUKATI LEVENT GÖKTAŞ’TI

Bozkır ile ilgili ilginç bir bilgi de, Sauna operasyonunda sanık olduğunda avukatlığını emekli Albay Levent Göktaş’ın yapmış olmasıydı. Göktaş, Fetullahçı polislerin hedefinde olan bir isimdi ve Ergenekon operasyonu sonrasında tutuklanmıştı.

SİLAH MOGAN GÖLÜ’NDE

Silah kaçakçılığından aranan Nuri Gökhan Bozkır’ın 2018’de Ukrayna’ya kaçtığı düşünülüyor. Uzun zamandır Türk İstihbarat birimlerinin takibinde olan Bozkır, Ukraynalı eşini Türk ve yabancı misafirlerine Ukrayna İçişleri Bakanı’nın kızı olarak tanıtıyordu. Ancak bu gerçek değildi.

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre Bozkır’ın Ukrayna’da tutuklanmasından sonra Türk güvenlik güçlerine bir de mektup gönderdi. Bu mektupta Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili bilgiler ve isimler de paylaştı. Bozkır’ın mektubunda belirttiği isimler ve bilgiler ise hâlâ teyide muhtaç bir şekilde güvenlik birimleri tarafından araştırılıyor. Bozkır’ın gönderdiği öne sürülen mektupta, Hablemitoğlu’nu katleden silahın Ankara Gölbaşı’ndaki Mogan Gölü’ne atıldığı bilgisinin de yer aldığı iddia ediliyor.

ANNESİ FETÖ’CÜLERİ SUÇLADI

ANNESİ Neriman Bozkır, oğlunun Hablemitoğlu cinayeti ile en ufak bir ilişkisinin olmadığını ve gerçeğin ortaya çıkacağını iddia ederek şunları söyledi: “Oğlum vatansever, tertemiz bir Türk subayıydı. Yıllarca kahramanca bu ülke için canını ortaya koyarak savaştı. Tertemiz üniformasını FETÖ’cüler elinden aldı. Hablemitoğlu cinayeti ile ilgisi olması mümkün değil. Hablemitoğlu’nun öldürüldüğü yıl oğlum üsteğmen rütbesinde gencecik bir subaydı. Cinayetle ilgisinin olmadığı mutlaka ortaya çıkacaktır.”