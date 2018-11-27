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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)
27.11.2018 - 17:36, Son Güncelleme:

Hürriyet Gazetesi'ne saldırı davasında karar belli oldu

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Hürriyet Gazetesi'ne saldırı davasında karar belli oldu

Hürriyet Gazetesi'ne 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde yapılan saldırılara ilişkin 26 kişi hakkında, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından açılan davada karar çıktı. 25 sanığın beraatına karar verilen davada bir sanık, "Geceleyin iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve "Mala zarar verme" suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'yi temsilen Avukat Eren Mustafa Şener katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, 25 sanık hakkında, suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığını gerekçe göstererek beraatlarına karar verdi.

BİR SANIK CEZALANDIRILDI

Sanıklardan Mesut Yeşilyurt ise "Mala zarar verme suçundan" 100 gün adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın cezası 2 bin lira adli para cezasına çevrildi. Mahkeme, sanıktan bu cezanın 4 eşit taksitte alınmasına hükmetti. Yeşilyurt ayrıca, "Geceleyin iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığın cezaları 5 yıl süre ile ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi’ne yapılan saldırılar sonrası, 26 kişi hakkında, “Mala zarar verme" ve “Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlalö suçundan iddianame düzenlemişti.

İddianamede kalabalık bir grubun 6 Eylül 2015 tarihinde 23.05’te gazete binasına gittikleri, korkuluk demirlerini sökerek bariyerleri kırdıkları, bahçedeki aydınlatma direklerine zarar verdikleri, kamera cihazlarını kırdıkları, giriş kapısını zorlayarak bina içerisine girmek istedikleri, ancak özel güvenlik ve emniyet güçleri tarafından dışarıya çıkarıldıkları belirtiliyor.

8 Eylül 2015 tarihinde güvenlik güçlerinin şehit edilmesini protesto eden bir grubun Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde toplandığı anlatılan iddianamede, bu grubun 20.30 sıralarında da gazetenin yönetim binasına önüne gittiği, protestolarına burada devam ettiği belirtiliyor. Şüphelilerin etrafı duvarla çevrili binanın bahçesine güvenlik güçlerini itekleyerek girdiği, ışıklandırma aparatlarını, binanın giriş kapısındaki döner cam kapıyı, vitrin camlarını, kameraları, giriş kapısındaki bariyerleri kırarak zarar verdikleri, giriş kapısını zorlayarak içeri girmek istedikleri, olay yerine gelen takviye güvenlik güçlerince bahçeden çıkarıldıkları anlatılıyor.

İddianamede 26 şüphelinin, “Mala zarar vermeö ve “Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etmeö suçlarından 2 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamalarının yapılması isteniyor.

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