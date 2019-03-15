Hürriyet gazetesine 5 ödül
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1959 yılından bu yana verdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu.
Hürriyet gazetesi siyaset, toplum, kültür sanat, köşe yazısı ve fotoğraf kategorilerinde 5 ödül kazandı. Hürriyet gazetesinde ödüle layık görülen isimler şöyle:
Siyasal: Eyüp Serbest-Fırat Alkaç, 23 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan “Sır Mercedes’i nasıl bulduk” başlıklı haberle ödüle değer bulundu.
Toplum: Dinçer Gökçe, 18 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan “Türkiye’nin utanç listesi” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.
Kültür Sanat: Aysel Alp, 3 Kasım 2018 tarihinde yayınlanan “Peri bacaları şaştı bu işe” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.
Köşe Yazısı: Sedat Ergin, 24 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan “Gazeteciler darbecilikle suçlanmasınlar diye” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.
Fotoğraf: Selahattin Sönmez, 30 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan “Cumhuriyet aşkı” konulu fotoğrafıyla ödüle değer bulundu.
Selahattin Sönmez, ödül alan fotoğrafı 29 Ekim günü Anıtkabir’de çekmişti.
TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ’Nİ KAZANAN DİĞER İSİMLER
Ekonomi: Hazal Ocak, Cumhuriyet gazetesi, “Emsalsiz ihanet” başlıklı haber.
Eğitim: Seyhan Avşar, Cumhuriyet gazetesi, “Devlet okulunda öğretmen borsası” başlıklı haber.
Sağlık: Mert İnan, Milliyet gazetesi, “Halk sağlığına asbest darbesi” başlıklı haber.
Spor: Atilla Türker, Habertürk gazetesi, “Karabükspor’u böyle bitirdiler” başlıklı haber.
Araştırma: İlker Akgüngör, Vatan gazetesi, “364 No’lu esir” başlıklı araştırma.
Röportaj-Söyleşi: Ceren Çıplak Drillat-Süleyman Tosunoğlu, Cumhuriyet gazetesi, “Sarı yelekliler” başlıklı röportaj.
Birinci Sayfa Düzeni: Sinan Alemdar, Star gazetesi, 6 Mart 2018 tarihli birinci sayfa.
İç Sayfa Düzeni: Nevzat Akdere, Posta gazetesi, 20 Kasım 2018 tarihli 7. sayfa.
Karikatür: Bu dalda başvurular arasında ödüle değer eser bulunamadı.
TELEVİZYON-RADYO
TV Haber: Damla Söken ve Ayhan Dursun, 18 Ekim 2018 tarihinde FOX TV’de yayınlanan “İhalesiz et” başlıklı haber.
TV Haber Araştırma: Serkan Tahmaz, 30-31 Mart 2018 günü Habertürk TV’de yayınlanan “Türkiye’de sürdürülebilir balıkçılık: Deniz bitti” başlıklı haber dosyası.
TV Haber Program: Kenan Taş, 6-13 Ekim 2018’de CNN TÜRK’te yayınlanan “5N1K: Venezuela Özel Dosyası” konulu haber program.
TV Belgesel: Cem Fakir, 10 Kasım 2018 günü CNN TÜRK’teki 32. Gün programında yayınlanan “10 Kasım 1938: Atatürk’ün son yolculuğu” adlı belgesel.
TV Kültür Sanat: Bora Talat Boyacı ve Yağız Şenkal, 20-21 Ekim 2018’de NTV’de yayınlanan “Ara Güler-Islık çalan adam” başlıklı program.
TV Spor: Orhan Ayhan, 3 Mayıs 2018 tarihinde TRT Spor’da yayınlanan “Musolini Kupası” başlıklı program.
TV Kamera Çalışması: Berkcan Tuğu, 2 Ağustos 2018 tarihinde FOX TV’de yayınlanan “Omuz omuza” başlıklı görüntüler.
Radyo Haber-Program: Esin Yolçınar, 15 Haziran 2018 tarihinde TRT Radyo 1’de yayınlanan “Karanlık meseleler” adlı program.
İNTERNET
İnternet Haber: İrem Köker, 12-13-14 Eylül 2018 tarihlerinde www.bbc.com.tr internet sitesinde yayınlanan “ABD diplomatik belgelerinde 12 Eylül” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.
İnternet Röportaj: Selin Girit, 20 Nisan 2018 tarihinde www.bbc.com.tr sitesinde yayınlanan “Türkiye’de deizm tartışması: Muhafazakar gençlik dinden uzaklaşıyor mu?” başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.
İnternet Özgün Köşe Yazısı: Bu dalda başvurular arasında ödüle değer eser bulunamadı.
NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında 2018 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün, 1982 yılından bu yana ekonomi gazeteciliğine yaptığı katkı ve bunu yaparken gösterdiği özenli çalışma nedeniyle Ruhi Sanyer’e verilmesini kararlaştırdı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle