Hürriyet efsanesini uğurladı

HÜRRİYET’in efsane yazıişleri müdürlerinden Erol Türegün’ü kaybettik. Hürriyet’te iş disiplini, mesleki sorumluluğu ve çalışanlara karşı yaklaşımı ile herkesin sevgisini kazanan 81 yaşındaki Erol Türegün, bir süredir tedavi görüyordu. Erol Türegün’ün cenazesi dün ikindi namazını mütakip Karacaahmet Şakirin Camii’ndeki törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Şakirin Camisi’ndeki törende taziyeleri kızları Filiz Süzer Türegün ile Figen Türegün kabul etti.



ESKİ VE YENİ ÇALIŞANLARLA

Erol Türegün’ün cenazesine Hürriyet gazetesinin eski ve yeni çalışanlarıyla, aile dostları ve sevenleri katıldı. Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Hürriyet gazetesi yazarları Yalçın Bayer, Emre Özpeynirci, Muammer Elveren ile Hürriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Seçkin Türesay, eski başyazarı Oktay Ekşi, Hürriyet gazetesi eski Yazıişleri Müdürleri Tufan Türenç, Nejat Seçen, Hürriyet Sorumlu Müdürü Hasan Kılıç ile aralarında Ateş Çelik, Süheyla Taşçıer, Mutlu Selçuk, İlyas Kopuz, Vedat Yangın, Salih Bahadır, Namık Koçak ve Ergin Konuksever’in de olduğu eski Hürriyet çalışanları katıldı.



NAMUSLU BİR GAZETECİYDİ

Seçkin Türesay, “İşini iyi yapan namuslu bir gazeteciydi. Disiplinli, erken saatte gelirdi. Başlık ustasıydı” dedi. Nejat Seçen “İyi bir öğretmen iyi bir insandı. Hepimizin gönlünde yaşayacak” diye konuştu. Gazeteci Ardan Zentürk de Erol Türegen’ü, “O masaya oturduğu andan, kalktığı ana kadar bir haberde terslik olsun, mümkün değil. Böyle olağanüstü titiz bir insandı” diye tarif etti. Murat Bardakçı, “Biz Erol abiyi beyefendi olarak hatırlayacağız” dedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Basın Şeref Kartı, 2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi Türegün’ün ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Mesleğimizin ustalarından Erol Türegün’ü kaybettik kendisini sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.



51 YIL ÖNCE MESLEĞE İLK ADIM

Erol Türegün 1937 yılında Ankara’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’nin ardından Gazetecilik Yüksek Okulu’nu bitirdi. Mesleğe 1957 yılında Vatan gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. Vatan gazetesinin ardından İkdam, Zafer Demokrasinindir, Yeni İstanbul gazetelerinde kısa sürelerle çalıştı. 1965 yılında Malik Yolaç’ın sahibi olduğu Akşam gazetesine muhabir olarak girdi. Bu Gazete’de Sorumlu Müdürlük ve Yazıişleri Müdürlükleri yaptı. 1971 yılında Hürriyet gazetesine Haberler Müdür Muavini olarak girdi. 1980’de Yazıişleri Müdürü oldu. Hürriyet’te 35 yıl Haberler Müdürü, Sorumlu Müdür ve Yazıişleri Müdürü olarak çalıştı. 1988’de iki ay Genel Yayın Müdürlüğü yaptı. Bir dönem Günaydın ve Sabah gazetelerinde de Yazıişleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 2009’da Hürriyet’ten emekli oldu.



SELİMİYE’DE 28 GÜN YATTI

Vatan gazetesinde 1960 yılında 1 hafta, Akşam gazetesinde 1970 yılında Çetin Altan’la birlikte 15 gün gözaltına alındı. Hürriyet gazetesinde 12 Eylül 1980 darbesinden sonra İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necdet Üruğ’un emriyle gözaltına alındı ve 28 gün Selimiye Cezaevi’nde yattı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Başarı Armağanı yarışmalarında çeşitli ödüller sahibi Türegün’ün Yeditepe Yayınları arasında yer alan ‘Beş Akşam’ adında bir şiir kitabı var. İki kız çocuk babası olan Türegün 1986-1987 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nda görev yaptı.



ÖRNEK BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜ

HÜRRİYET Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, uzun yıllar mesai yaptığı Erol Türegün’ü şu sözlerle anlattı: “1984’de ilk Hürriyet’e girdiğimde tanıdım. Uzun yıllar yazı işleri müdürümüz olarak çalıştı. İki aylık bir dönemde genel yayın yönetmenliği de yaptı. Bizim için efsane yazıişleri müdürüydü. Gazeteciler bazen geçimsiz insanlar olarak da bilinir. Kimseyi kırmayan... En stresli anında bile kırmayan örnek bir büyüğümüzdü...



