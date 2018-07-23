‘Antik AVM’ye belediyeden kamulaştırma
BURSA Mudanya’daki 2700 yıllık tarihi kalıntılara sahip ‘Myrleia Antik Kenti’ üzerine inşa edilen AVM için ‘imar barışı’ başvurusu yapılarak yapı kayıt belgesi alınmasına belediyeden karşı hamle geldi.
Mudanya Belediyesi dün aldığı kararla bölgeyle ilgili acele kamulaştırma kararı aldı. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Hemen aldığımız karar doğrultusunda hukukçularımız ve teknik ekibimizle birlikte kamulaştırma kararı aldık. Mryleia insanlığa kazandırılacaktır” dedi.
Sivil toplum örgütü üyeleri, AVM’yi işletmeye açma girişimini protesto etti.
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