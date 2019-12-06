Hürriyet duyurmuştu... Cennet kurtuldu

Hürriyet 9 Ocak 2018’de, Antalya’da antik kent ve caretta carettaların bulunduğu Patara ile Kalkan’a 8 kilometre uzaklıkta yer alan Kaş, Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve çevresinin sit statülerinin değiştiğini ‘Cennete İmar Yolu’ başlıklı haberle kamuoyuna duyurdu. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası ile Kaş Turizm Tanıtma Derneği kararın iptali için dava açtı.

17 Eylül’de Hürriyet bu kez de bilirkişi raporunu ‘Tarihin Üstüne Beton Olmaz’ başlığıyla gündeme taşıdı. Antalya 4. İdare Mahkemesi, 14 Kasım’da oybirliğiyle aldığı yürütmeyi durdurma kararında, Kaş, Yeşilköy, Fırnaz Koyu’nun sit derecelerinin düşürülerek yapılaşmaya açılamayacağına hükmetti. Mahkeme, bilimsel gerekçelerin ortaya konulmaması nedeniyle dava konusu kararı hukuka aykırı buldu. Mahkeme oybirliğiyle aldığı kararda, sit derecelerinin düşürülmesine temel oluşturan ve özel şirketlere hazırlattırılan ekolojik temelli bilimsel araştırma raporlarının, hem ihale mevzuatına aykırı hem de teknik olarak yetersiz olduğunu belirtti. Hukukçular kararın, Türkiye’nin dört bir yanında sit derecelerini düşürerek imar yolu açan diğer kararlar için de emsal olacağı yorumunda bulundu. Mahkeme kararında özetle şunlar kaydedildi:

‘TELAFİSİ ZOR OLUR’

“Dava konusu işlemin, daha önce I. derece doğal sit alanı statüsünde bulunan ve kesin olarak korunması gereken bir alan olarak yapılaşmaya açık olmayan Kaş ilçesi Gelemiş Mahallesi, Patara ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve Çevresi doğal sit alanının ‘Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan’, ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak sınıflandırılmasına; dolayısıyla da alanın dahil edildiği kategoriye tanınan kapsamda yapılaşmaya açılmasına ilişkin bir işlem olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu saptanmasına rağmen uygulamanın sürdürülmesi; tüm işlemleri hukuka uygunluk karinesine dayanan hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacak, kararın uygulanması bölgenin doğal sit alanı vasfı ve devamlılığına geri dönülemeyecek şekilde zarar vermek suretiyle telafisi güç zarara neden olacaktır. Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.”