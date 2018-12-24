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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Zeynep BİLGEHAN
24.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Hürriyet duyurdu, Bakanlık yasakladı: Arılar kurtuldu

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
Hürriyet duyurdu, Bakanlık yasakladı: Arılar kurtuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, önceki gün 81 il müdürlüğüne ‘çok acil’ başlığı ile bir yazı göndererek tarımda kullanılan tehlikeli üç kimyasal maddeyi yasakladığını duyurdu. Böylece Türkiye’de artık her yıl pestisitler, yani tarım ilaçları yüzünden 150 bin kovan arı ölmeyecek.

TÜRKİYE yaklaşık 8 milyon arı kovanına sahip. Bunların her yıl ortalama 150 bini ise pestisitler, yani tarım ilaçları nedeniyle ölüyor. Hürriyet, 28 Ekim’de konuyu gündeme getirmiş, arıcıların “Pestisitler AB’de olduğu gibi yasaklansın” isyanını duyurmuştu. Çevre örgütü Greenpeace de ‘Hepimiz Aynı Kovandayız’ sloganıyla bir proje başlatmış ve arıların sinir sistemlerine zarar vererek toplu ölümlerine neden olan üç pestisitin tarımda kullanımının yasaklanmasını istemişti. 4 ay içinde 150 binden fazla kişinin imzasıyla harekete geçen projeye, 11 sivil toplum kuruluşu da geçen hafta yayınladığı ortak bir metinle destek vermişti. Tarım ve Orman Bakanlığı ise önceki gün 81 il müdürlüğüne ‘çok acil’ başlığı ile bir yazı gönderdi. Yazıda belli bir takvim eşliğinde tarımda kullanılan tehlikeli üç kimyasal madde için yasak kararı aldığı duyuruldu. Kararın ‘gerek Avrupa Birliği müktesebatı (ilgili kurul ve kuruluşlar) gerekse arı üretici birlikleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının bu aktif maddelerin, arılara zehirli oldukları ve bunun neticesinde koloni halinde ölümlere sebebiyet verdikleri gerekçesi ile yasaklanması gerektiğine dair yapılan bildirimler sonucunda’ alındığı belirtildi.

‘GÖZÜMÜZ UYGULAMADA’

Greenpeace Akdeniz Tarım ve Gıda Proje Sorumlusu Berkan Özyer, kararın sevindirici olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu karar, on binlerce insanın bu konudaki çabasının, Türkiye’nin dört bir yanında arıcılıkla uğraşan herkesin emeklerinin sonucunda alındı. Gözümüz, kulağımız kararın uygulanmasında, sahadaki gelişmelerde olacak. Kararda üç maddeden iki tanesi için AB kararından daha geniş bir istisna tanındığını görüyoruz. Bu konuda da bilimsel bulguları merkeze alarak iletişimimizi sürdürecek, biyoçeşitliliği, çevremizi, gıdamızı korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Arıcılar: Tarım ilaçları yasaklansın... Yılda 150 bin kovan ölüyor
Arıcılar: Tarım ilaçları yasaklansın... Yılda 150 bin kovan ölüyor
Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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