Hurriyet.com.tr'nin mutlu günü! Arya bebek dünyaya geldi
Demirören Dijital Medya Direktörlüğü SEO İçerikler Koordinatörü Cem Koncu ve eşi Arzu Er Koncu'nun Arya ismini verdikleri bebekleri bu sabah dünyaya geldi.
Demirören Dijital Medya Direktörlüğü SEO İçerikler Koordinatörü Cem Koncu ve Milliyet.com.tr Editörü Arzu Er Koncu çiftinin kız çocukları Arya bu sabah dünyaya geldi.
Arya bebeğe Hürriyet ailesi olarak uzun ve sağlıklı ömürler diler, Koncu çiftini kutlarız.
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