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    Hürriyet baskını: Yüzbaşıdan 'Üstünüze geleni sıkın' emri

    Ayşegül USTA / İSTANBUL
    24.05.2018 - 01:24 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz gecesi Hürriyet, CNN Türk ve Kanal D’nin bulunduğu kampusun işgal edilmesine ilişkin davanın gerekçeli kararında, sanıklardan eski yüzbaşı Süleyman Ahmet Kaya’nın askerlere, “Bir binaya gireceğiz, iki-üç kişiyi alıp çıkacağız, gittiğimizde üstünüze doğru gelenlerin ayağına sıkın, daha da yaklaşırsa üstüne doğru sıkmaya devam edin” dediği anlatıldı.

    27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yazılan kararda darbe girişimi gecesi sanık albay Ahmet Zeki Gerehan’ın sanıklar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan’ı çağırdığı ve “Sıkıyönetim ilan edildi, CNNTürk’e gideceksiniz, yayını keserek çalışanları boşaltacaksınız” dediği belirtildi. Güvenlik görevlilerine silah doğrultup “Açın kapıyı vururuz açmazsanız öldürürüz” diye bağıran Kaya’nın askerlere de “Komutları dinlemeyen olursa vurun” dediği belirtildi.

    Kararda darbe girişiminin FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla yapıldığı vurgulanarak, FETÖ için de “Devlete tabandan sızan, ele geçirdiği kamu gücünü kullanarak toplumsal dönüşümü sağlamayı amaçlayan sui generis (kendine özgü) bir suç örgütüdür” değerlendirmesi yapıldı. Davada tutuklu sanıklar Süleyman Ahmet Kaya, Erdal Şeker ve Mehmet Akif Aslan’a ağırlaştırılmış hapis, 11 sanığa 7.5 yıla
    kadar çeşitli hapis cezaları verilmişti. 

    Etiketler: 15 Temmuz , Hürriyet , gazetehaberleri , gündem
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