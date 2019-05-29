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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hürriyet Banda Açe’de... 4 asırlık yardım eli

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Hürriyet Banda Açe’de... 4 asırlık yardım eli

- Hürriyet, Türkiye’den 10 bin kilometre uzaklıkta bulunan Endonezya’nın Banda Açe bölgesine uzanan 4 asırlık yardımın izini sürdü. Banda Açe’deki Türk mezarlığı, Türk bayraklı motifli evlerden oluşan Türk köyü ve Osmanlı torunu olduklarını söyleyen Türk mezarlığının gönüllü bakıcılarının hikâyelerini dinledik.

OSMANLI Padişahı 2. Selim tarafından Açe Sultanlığı’na yardım için gönderilen askerlerin kabirlerinin bulunduğu Türk mezarlığı, yeniden tasarlanıyor. Deprem ve tsunami sonrası büyük yıkım yaşanan mezarlık, Türk Kızılayı tarafından onarıldı. Türk mezarlığının tarihi bir nokta haline getirilmesi için Kızılay yeni çalışma başlattı. Tarihte yaşananların bilinmesi, ziyaret edilecek bir yer olması için başlatılan çalışma kapsamında mezarlık içinde müze de yer alacak.

GÖNÜLLÜ BEKÇİLER

Hürriyet Banda Açe’de... 4 asırlık yardım eli

Fevzi KIZILKOYUN YAZDI

Endonezya’nın Açe eyaletinin başkenti Banda Açe’deki Türk mezarlığının bakımını ve korumasını ise kendilerini ‘Osmanlı torunu’ olarak adlandıran karı-koca yapıyor. Evi hemen mezarlığın yanında olan ve babası Osmanlı soyundan gelen Azime ve Azimet Abdülaziz çifti, Türkiye’nin Osmanlı’nın ruhunun kaybolmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. Azimet Abdülaziz, Osmanlı’dan başlayarak bugüne gelene kadar Türklerin Açe’ye yardım için büyük fedakârlık yaptığını, el uzattığını anlattı: “Açe Sultanlığı’na yardım için gelen Osmanlı, Filistin ve diğer Müslüman askerlerin bilgilerinin olduğu belgeler tsunamiyle kayboldu. Mezarlık tamamen hasar gördü. İsim ve yazıların olduğu mezar taşları tsunami sularına kapıldı. Kızılay buraya gelerek, mezarlıkların onarımını yaptı. Yaptıkları yardımdan dolayı Türkiye’ye ve Türk Kızılayı’na minnettarız. Bu minettimizin karşılığı olarak Türk mezarlığını gözümüz gibi koruyoruz. Türkiye’nin, Osmanlı’nın bize yaptığı yardımlar ve bıraktıkları miras nasıl dedelerimden bize kaldıysa bizden de torunlarımıza ve gelecek nesillere
miras kalacaktır.” 

38 ÜLKEDE İNSANİ YARDIM

Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da şunları söyledi: Kızılay olarak bu yıl ramazanda 38 ülke, 40 bölgede insani yardım faaliyeti yürütüyoruz. İslam dünyasında ramazan ayının 15’inde kutlanan ‘İslam Dünyası Yetimler Günü’nde 40 noktada sofralar kurduk, yetimler ve yoksullara iftar verdik. Endonezya’da 2018 yılında meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Palu’ya kargo ve askeri uçaklarla yardım ulaştırdık. Çadırkentler kurduk, insanı yardım operasyonu başlattık. Gıda, hijyen malzemeleri dağıtıldı. Türk Kızılayı’nın neden buralarda yardım yaptığı soruluyor. Türk Kızılayı’nın en önemli amaçlarından biri afetlerde ve savaşlarda mağdur olan insanlara yardım eli uzatmaktır. 

BANDA AÇE’YE TÜRK MÜZESİ

Hürriyet Banda Açe’de... 4 asırlık yardım eli

Banda Açe’de Türk Kızılayı 2004’ten beri yardım yürütüyor. 2’nci Selim’den bu yana 4 asırdır bu bölgeyle bağımız var. Yardım için 16’ncı yüzyılda gelen Osmanlı askerlerinin kabirlerinin bulunduğu Türk mezarlığının restorasyon ve onarımını yaptık. Tsunamiden çok ciddi hasar görmüştü. Türk mezarlığının ve tarihte yaşananların bilinmesi için yeni bir çalışma başlattık. Burayı tarihi bir nokta haline getirmek için ön çalışmalarımızı yaptık. Güzel bir tasarım yapıp, insanların gelip-gideceği bir yer olması için çalışıyoruz. Müze gibi, anıtmezar gibi olacak. İnsanların gelip görmesi, tarihi bağlarını kuvvetlendirmesi yönünde çalışma yürüteceğiz.”

PALU’YA OKUL

2018’de Sulawesi adasında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra Türk Kızılayı afet ekibi iki askeri kargo uçağıyla birlikte bölgeye geçti. Afet müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında şu ana kadar Palu bölgesinde barınma, gıda, hijyen ve sağlık alanındaki yardımlarla 50 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaşılarak destek sağlandı. Palu’da halen yardım faaliyetlerini sürdüren Kızılay, Endonezya Kızılhaçı ile 5 yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı. Yapılan çalışmalar kapsamında 300 öğrencinin örgün eğitim görebileceği 11 sınıflı bir okul inşaatı yapılması çalışmalarında son noktaya gelindi.

TÜRK KÖYÜ, TÜRKÇE KURS

Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan bölgedeki çalışmaları şöyle anlattı: “Banda Açe, 2004 yılındaki deprem ve tsunamide büyük felaket yaşadı. Kızılay olarak 1050 kalıcı konut inşa ettik (Lampuuk ve Bitai köyleri). Hasar görmüş 3 okul, Türk şehitliği ve Rahmatullah Camisi’ni yeniledik ve Endonezya Kızılhaçı ile ‘Toplum Merkezi’ inşa ettik. Kalıcı konutlar yaptığımız bölge Türk Köyü olarak adlandırılıyor. O dönem bu evlere yerleştirilen yetimler, çocuklar büyüdü. Bu çocuklara eğitim verilmesi, hayata tutunmaları için çalışma başlatıyoruz. Türkleri görünce seviniyorlar, kendilerinden görüyorlar. Bu ilgiyi yaşatmamız gerekiyor. Buradaki halkın yoğun bir Türkçe öğrenme talebi var. Buradaki kültür merkezimizde Türkçe kursu açma gibi bir çalışma içindeyiz. Yakın bir zamanda Türkçe kursumuzu da açmış olacağız.”

6 BİN KİŞİYE GIDA YARDIMI

TÜRK Kızılayı ramazan ayında Endonezya’nın Açe ve Palu bölgelerinde 6 bin kişiye yardım paketleri ulaştırdı. Farklı bölgelerde toplamda 2 bin kişiye iftar yemeği düzenledi. ‘İslam Dünyası Yetimler Günü’ dolayısıyla da Açe Rahmatullah Camisi’nde ihtiyaç sahibi aileler ve yetimlerden oluşan 500 kişiye iftar yemeği verildi.

 

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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