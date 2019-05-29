Hürriyet Banda Açe’de... 4 asırlık yardım eli

OSMANLI Padişahı 2. Selim tarafından Açe Sultanlığı’na yardım için gönderilen askerlerin kabirlerinin bulunduğu Türk mezarlığı, yeniden tasarlanıyor. Deprem ve tsunami sonrası büyük yıkım yaşanan mezarlık, Türk Kızılayı tarafından onarıldı. Türk mezarlığının tarihi bir nokta haline getirilmesi için Kızılay yeni çalışma başlattı. Tarihte yaşananların bilinmesi, ziyaret edilecek bir yer olması için başlatılan çalışma kapsamında mezarlık içinde müze de yer alacak.

GÖNÜLLÜ BEKÇİLER



Fevzi KIZILKOYUN YAZDI



Endonezya’nın Açe eyaletinin başkenti Banda Açe’deki Türk mezarlığının bakımını ve korumasını ise kendilerini ‘Osmanlı torunu’ olarak adlandıran karı-koca yapıyor. Evi hemen mezarlığın yanında olan ve babası Osmanlı soyundan gelen Azime ve Azimet Abdülaziz çifti, Türkiye’nin Osmanlı’nın ruhunun kaybolmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. Azimet Abdülaziz, Osmanlı’dan başlayarak bugüne gelene kadar Türklerin Açe’ye yardım için büyük fedakârlık yaptığını, el uzattığını anlattı: “Açe Sultanlığı’na yardım için gelen Osmanlı, Filistin ve diğer Müslüman askerlerin bilgilerinin olduğu belgeler tsunamiyle kayboldu. Mezarlık tamamen hasar gördü. İsim ve yazıların olduğu mezar taşları tsunami sularına kapıldı. Kızılay buraya gelerek, mezarlıkların onarımını yaptı. Yaptıkları yardımdan dolayı Türkiye’ye ve Türk Kızılayı’na minnettarız. Bu minettimizin karşılığı olarak Türk mezarlığını gözümüz gibi koruyoruz. Türkiye’nin, Osmanlı’nın bize yaptığı yardımlar ve bıraktıkları miras nasıl dedelerimden bize kaldıysa bizden de torunlarımıza ve gelecek nesillere

miras kalacaktır.”

38 ÜLKEDE İNSANİ YARDIM

Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da şunları söyledi: “Kızılay olarak bu yıl ramazanda 38 ülke, 40 bölgede insani yardım faaliyeti yürütüyoruz. İslam dünyasında ramazan ayının 15’inde kutlanan ‘İslam Dünyası Yetimler Günü’nde 40 noktada sofralar kurduk, yetimler ve yoksullara iftar verdik. Endonezya’da 2018 yılında meydana gelen deprem ve tsunami sonrası Palu’ya kargo ve askeri uçaklarla yardım ulaştırdık. Çadırkentler kurduk, insanı yardım operasyonu başlattık. Gıda, hijyen malzemeleri dağıtıldı. Türk Kızılayı’nın neden buralarda yardım yaptığı soruluyor. Türk Kızılayı’nın en önemli amaçlarından biri afetlerde ve savaşlarda mağdur olan insanlara yardım eli uzatmaktır.

BANDA AÇE’YE TÜRK MÜZESİ





Banda Açe’de Türk Kızılayı 2004’ten beri yardım yürütüyor. 2’nci Selim’den bu yana 4 asırdır bu bölgeyle bağımız var. Yardım için 16’ncı yüzyılda gelen Osmanlı askerlerinin kabirlerinin bulunduğu Türk mezarlığının restorasyon ve onarımını yaptık. Tsunamiden çok ciddi hasar görmüştü. Türk mezarlığının ve tarihte yaşananların bilinmesi için yeni bir çalışma başlattık. Burayı tarihi bir nokta haline getirmek için ön çalışmalarımızı yaptık. Güzel bir tasarım yapıp, insanların gelip-gideceği bir yer olması için çalışıyoruz. Müze gibi, anıtmezar gibi olacak. İnsanların gelip görmesi, tarihi bağlarını kuvvetlendirmesi yönünde çalışma yürüteceğiz.”

PALU’YA OKUL

2018’de Sulawesi adasında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra Türk Kızılayı afet ekibi iki askeri kargo uçağıyla birlikte bölgeye geçti. Afet müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında şu ana kadar Palu bölgesinde barınma, gıda, hijyen ve sağlık alanındaki yardımlarla 50 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaşılarak destek sağlandı. Palu’da halen yardım faaliyetlerini sürdüren Kızılay, Endonezya Kızılhaçı ile 5 yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı. Yapılan çalışmalar kapsamında 300 öğrencinin örgün eğitim görebileceği 11 sınıflı bir okul inşaatı yapılması çalışmalarında son noktaya gelindi.

TÜRK KÖYÜ, TÜRKÇE KURS

Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan bölgedeki çalışmaları şöyle anlattı: “Banda Açe, 2004 yılındaki deprem ve tsunamide büyük felaket yaşadı. Kızılay olarak 1050 kalıcı konut inşa ettik (Lampuuk ve Bitai köyleri). Hasar görmüş 3 okul, Türk şehitliği ve Rahmatullah Camisi’ni yeniledik ve Endonezya Kızılhaçı ile ‘Toplum Merkezi’ inşa ettik. Kalıcı konutlar yaptığımız bölge Türk Köyü olarak adlandırılıyor. O dönem bu evlere yerleştirilen yetimler, çocuklar büyüdü. Bu çocuklara eğitim verilmesi, hayata tutunmaları için çalışma başlatıyoruz. Türkleri görünce seviniyorlar, kendilerinden görüyorlar. Bu ilgiyi yaşatmamız gerekiyor. Buradaki halkın yoğun bir Türkçe öğrenme talebi var. Buradaki kültür merkezimizde Türkçe kursu açma gibi bir çalışma içindeyiz. Yakın bir zamanda Türkçe kursumuzu da açmış olacağız.”

6 BİN KİŞİYE GIDA YARDIMI

TÜRK Kızılayı ramazan ayında Endonezya’nın Açe ve Palu bölgelerinde 6 bin kişiye yardım paketleri ulaştırdı. Farklı bölgelerde toplamda 2 bin kişiye iftar yemeği düzenledi. ‘İslam Dünyası Yetimler Günü’ dolayısıyla da Açe Rahmatullah Camisi’nde ihtiyaç sahibi aileler ve yetimlerden oluşan 500 kişiye iftar yemeği verildi.