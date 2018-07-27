‘HürJet 2021’de hizmete giriyor’
İZMİR’de 2. Ana Jet Üssü’nde mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “HürJet’imizin 2021’de pilotlarımızın hizmetinde olacağı müjdesini vermek isteriz” dedi.
Uluslararası siyasette güçlü olmanın yolunun, birlik ve beraberlik içinde olan bir millet, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir ekonomiye sahip olmaktan geçtiğini belirten Oktay, en önemlisinin iyi eğitim almış, görev bilinci yüksek, disiplinli, ülkesine gönülden bağlı vatan evlatlarının varlığı olduğunu vurguladı.
“Bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü çok daha disiplinli motivasyonu kendine inancı çok daha yüksek bir TSK var” diyen Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hava sahası hâkimiyetinin ve havacılığın muharebe meydanlarında ne kadar önemli olduğunu son yıllarda operasyonlarda bir kez daha gördük. Bu sahada bizleri sevindiren en önemli unsur yerli ve milli ürünlerimizin gittikçe artan oranda kullanılmasıdır. Yerli İHA ve SİHA’larımızla, bunun yanında uçaklarda kullandığımız yerli mühimmatlar ve pilotlarımızın müthiş becerileriyle bunları en iyi sonuç alacak şekilde kullanmaları bizleri gururlandırdı. Pilotlarımızı biraz bekletmiş olsa da yerli eğitim uçağımız HÜRKUŞ ile bu yıl sonunda pilot eğitimlerinin başlayacağı, aynı uçağımızın silahlı olarak muharebelere bundan bir yıl sonra katılacağı, HürJet’imizin ise 2021’de pilotlarımızın hizmetinde olacağı müjdesini vermek isteriz.”
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