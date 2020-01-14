Hurdacıların yanında çalışan 21 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce İzmit'te hurdacıların yanında kaçak olarak çalışan göçmenlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 2 hurdacıya ait iş yerine yapılan baskında, 21 Afgan göçmen yakalandı.

Afganistanlıları çalıştıran iş yeri sahipleri L.K. ve F.K. hakkında, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı. 21 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.