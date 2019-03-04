Hurda yığınına dönen araçta can pazarı: 4 yaralı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHurda yığınına dönen araçta can pazarı: 4 yaralı
GeriGündem Hurda yığınına dönen araçta can pazarı: 4 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
04.03.2019 - 20:22, Son Güncelleme:

Hurda yığınına dönen araçta can pazarı: 4 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobil, beton bariyerleri aşıp savrulduktan sonra karşı yönde ilerleyen iki araca çarparak durabildi. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mahmutbey Yolunda saat 18.30 sıralarından meydana geldi.

Edirne istikametinde seyir halinde olan 55 SJ 393 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, beton bariyerleri aşıp savrulduktan sonra karşı yönde ilerleyen 34 PG 0828 plakalı minibüs ile 34 BbN 350 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada, 15 yaşındaki M.D., Enes Karasungur, Emre Karasungur ve Yusuf Dereli yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Bağcılar ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırdı. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak incelemelerde bulundu. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Hurda yığınına dönen araçta can pazarı: 4 yaralı

Seyir halindeyken kazayı izleyen iki araç sürücüsü de kaza yaptı. Maddi hasarın oluştuğu bu kaza sonrası iki sürücü, birbirleriyle tartıştı.

Öte yandan; bazı vatandaşların, kazanın ardından ekiplerin çalışmalarını cep telefonu kamerasına kaydederek sosyal medyadan canlı yayınladıkları görüldü.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Bu toprakları bölmek isteyenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız'

8 öğrenci sınıf basıp dövmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı

İddianame kabul edildi

'Sigorta şirketlerine ve simsarlara kanmayın'